Hanoi organiza diversas actividades de experiencias culturales para celebrar el Tet 2026

Hanoi (VNA)- El Departamento de Comercio de Hanoi, en colaboración con los barrios de O Cho Dua, Dong Da y Dai Mo, organizó un espacio de promoción para la introducción de productos destinados al Año Nuevo Lunar (Tet) 2026, junto con un mercado de flores de primavera.



Los jóvenes piden caligrafía auspiciosa a principios de año durante el festival. Foto: VNA.

El evento tiene como objetivo satisfacer las necesidades de compra de los habitantes y turistas nacionales e internacionales. Las actividades buscan promocionar la imagen de la capital milenaria de Vietnam, así como fomentar el turismo con los valores de “Seguridad – Amabilidad – Calidad – Atractivo”, contribuyendo al desarrollo de la industria cultural y turística.



Según Nguyen The Hiep, subdirector del Departamento de Comercio de Hanoi, estos eventos se llevan a cabo en cumplimiento de las directrices del Comité del Partido de Hanoi sobre la celebración del Tet, además de promover productos comerciales representativos, productos OCOP (Productos de origen local), artesanías, oficios tradicionales y puntos turísticos, así como sitios históricos.

También tienen como objetivo intensificar las actividades de promoción comercial y establecer conexiones comerciales entre las distintas localidades.



El evento se lleva a cabo en el Estadio Hoang Cau, en el barrio de O Cho Dua, con una escala de 100 puestos estándar, que incluyen un espacio de exhibición para productos representativos, productos OCOP, artesanías, oficios tradicionales, así como escenarios decorativos y fotomatones. Empresas de Hanoi y otras provincias participan mostrando productos distintivos de sus regiones.

La feria exhibe productos OCOP (Una Comuna, Un Producto) de la comuna de Hoai Duc, dedicada a la elaboración de fideos, en Hanoi. Foto: VNA.





En el barrio de Dong Da, se organiza un evento con 30 puestos que exhiben productos de artesanía, confección, artículos para el hogar y especialidades locales. En el barrio de Dai Mo, el parque Phung Khoang también organiza una feria de compras con 30 puestos, donde los residentes y turistas pueden experimentar productos típicos de Hanoi y otras provincias.



El propósito de estas actividades es satisfacer las necesidades de compra, turismo, entretenimiento y recreación de los habitantes de la capital y los turistas durante las festividades del Tet, al mismo tiempo que se estabiliza el mercado, fomenta el consumo interno, expande los mercados y promueve la marca de los productos vietnamitas.



Las actividades están disponibles del 4 al 8 de febrero./.