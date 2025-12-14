Hanoi opera centro de control de tráfico inteligente

Hanoi (VNA) – La Policía de Hanoi puso en funcionamiento hoy oficialmente su Centro de Control de Tráfico Inteligente, marcando un avance decisivo en la gestión digital del tránsito, la aplicación automatizada de multas y la reducción de la congestión vial en la ciudad.



La Policía de Hanoi pone en funcionamiento oficialmente su Centro de Control de Tráfico Inteligente. (Foto: VNA)

El centro, descrito como el “cerebro” del sistema de tráfico, opera con una red de 1.837 cámaras de Inteligencia Artificial (IA) instaladas en 195 cruces clave. Esta infraestructura permite la supervisión en tiempo real, la identificación automática de infracciones y la optimización del flujo vehicular.

Su principal función es gestionar y controlar tres sistemas integrados: el sistema de administración de infracciones de tráfico, el sistema de control inteligente y adaptable de semáforos, y el sistema de gestión de seguridad y orden público.

La red de cámaras, que incluye 748 dispositivos especializados de IA de alta resolución, puede detectar automáticamente hasta 28 tipos de comportamientos infractores, como estacionamiento ilegal, invasión de carriles y ocupación indebida de la calzada. Los datos se almacenan en servidores centrales por hasta 75 días, proporcionando evidencia para el procesamiento administrativo rápido y reduciendo la dependencia de la vigilancia manual.

El objetivo del sistema no es solo multar a distancia, sino reducir la congestión, modernizar la infraestructura y construir una cultura urbana civilizada, explicó un representante de la Policía de Tránsito de Hanoi.

Un logro destacado es la implementación exitosa de “olas verdes” en seis avenidas principales, incluidas las calles Hue y Hang Bai. En este último corredor, el nuevo sistema de semáforos inteligentes ha logrado una reducción del 31% en el tiempo de viaje, ha aumentado la velocidad promedio de los vehículos y ha disminuido significativamente las esperas en los cruces.

El centro también está equipado con 132 cámaras de vigilancia PTZ (con capacidad de giro y zoom) para monitorear la seguridad y 957 cámaras adicionales conectadas a 188 gabinetes de control de semáforos con IA. Este conjunto permite ajustar en tiempo real la duración de las señales de tráfico según el volumen vehicular, establecer alertas por congestión y rastrear vehículos de interés.

A futuro, la Policía de Hanoi planea integrar la plataforma de ciudadanos digitales “iHanoi” con la infraestructura técnica del centro para gestionar eficazmente las sanciones administrativas en el ámbito del tráfico dentro del entorno electrónico, un paso clave hacia un gobierno digital, una sociedad digital y una fuerza policial digital./.