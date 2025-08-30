Hanoi ofrecerá transporte gratuito en autobuses y trenes urbanos hasta 2 de septiembre de 2025
Del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2025, Hanoi ofrecerá transporte público gratuito en autobuses y trenes urbanos subvencionados para residentes y turistas. Esta medida facilitará el acceso a sitios históricos y eventos conmemorativos, además de contribuir a reducir el tráfico y la contaminación, promoviendo una imagen moderna y amigable de la ciudad.
La visita a Vietnam de Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China, del 31 de agosto al 2 de septiembre para asistir a la conmemoración del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional, demuestra la especial importancia que China concede a la asociación estratégica integral entre ambos países y refleja el creciente prestigio internacional de Vietnam, afirmó el embajador vietnamita en Beijing, Pham Thanh Binh.