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Hanoi ofrece transporte público gratuito en días festivos
El Comité Popular de Hanoi aprobó la propuesta del Departamento de Construcción municipal para eximir del pago de tarifas en el transporte público subvencionado (autobuses y trenes urbanos) durante los días festivos, beneficiando tanto a residentes como a turistas.
En concreto, el transporte gratuito en autobús y tren urbano para los ciudadanos se aplica a 128 rutas de autobús subvencionadas y dos líneas de tren urbano (Ruta 2A: Cat Linh - Ha Dong y Ruta 3.1: Nhon - Cau Giay).
La política estará vigente durante siete días. La primera fase se desarrollará desde 25 al 27 de abril en ocasión del Festival de los Reyes Hung 2026. Y la segunda será del 30 de abril al 3 de mayo con motivo del Día de la Liberación del Sur y Reunificación Nacional (30 de abril) y el Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo).
Con el fin de atender las necesidades de transporte de los residentes y turistas, el Comité Popular de Hanoi instó al Departamento de Construcción a guiar al Centro de Gestión y Operación del Tráfico municipal, a los proveedores de servicios de transporte público de pasajeros subvencionados mediante autobuses y a la Compañía Ferroviaria de Hanoi para que implementen medidas destinadas a garantizar la seguridad y la eficiencia de las actividades.
Thai Ho Phuong, director del Centro de Gestión y Operaciones de Tráfico de Hanoi, comentó que la implementación de tarifas gratuitas para el transporte público subvencionado para residentes y turistas durante los acontecimientos festivos es una actividad práctica que demuestra la preocupación de las autoridades de la capital vietnamita por la vida de las personas.
Asimismo, esto contribuye a construir la imagen de Hanoi como una ciudad moderna, civilizada y respetuosa con el medio ambiente, remarcó./.