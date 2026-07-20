Hanoi ocupa el segundo lugar entre las ciudades con servicios más amigables

Los turistas experimentan la artesanía tradicional de infusionar té con flores de loto de Quang An. Foto: Khanh Hoa - VNA

El periódico malasio The Star informó que, durante los últimos años, Vietnam ha sido clasificado de manera constante entre los 10 países más hospitalarios del mundo.



Según el diario, el Sudeste Asiático es considerado una de las regiones más acogedoras del planeta. Desde Tailandia hasta Indonesia, los habitantes locales suelen recibir a los visitantes con sonrisas y están dispuestos a brindar ayuda. Sin embargo, Vietnam es uno de los países que los viajeros suelen elegir como el más amigable de todos.



Durante varios años, Vietnam ha recibido votos que lo sitúan entre los 10 países del mundo con la mejor hospitalidad, señaló The Star.



El puente de The Huc, que conduce al templo Ngoc Son, un símbolo arquitectónico característico de Hanoi, es un punto de control habitual para los turistas internacionales. Foto: Pham Tuan Anh - VNA



El artículo citó la lista de las “Diez ciudades del mundo con el servicio al cliente más amigable”, publicada por MoneySuperMarket, un sitio web de comparación de precios, en la que Hanoi fue el único destino del Sudeste Asiático incluido.

La capital vietnamita fue destacada por la amabilidad de su personal y la calidad de sus servicios. Gran parte de esta calidez se atribuye a una cultura comunitaria y de armonía social profundamente arraigada en Vietnam, junto con una rica tradición de hospitalidad.



Turistas internacionales visitan la reliquia de la prisión de Hoa Lo (Hanoi). Foto: Thanh Tung - VNA



La clasificación se elaboró mediante el análisis de más de 1.000 reseñas de clientes relacionadas con negocios como restaurantes, bares, atracciones turísticas y actividades de ocio en 107 ciudades de todo el mundo.



Edimburgo ocupa el primer lugar, con el 59% de las reseñas que destacan la amabilidad del personal y los servicios. Hanoi y Liverpool le siguen, con un 58,6% y un 58,3%, respectivamente./.