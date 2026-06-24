Hanoi moderniza transporte público con tarjetas electrónicas y pagos sin efectivo

Hanoi (VNA) - A partir del 1 de julio, los pases mensuales en papel dejarán de ser válidos en todas las rutas de autobús subsidiadas de Hanoi, como parte del proceso de modernización del sistema de transporte público y la transición hacia los pagos electrónicos.

Foto de ilustración (Fuente: Vietnam+)



El Departamento de Construcción de Hanoi informó que el Centro de Gestión y Operación del Transporte de la capital está llevando a cabo la emisión de tarjetas de transporte y la conversión total de los pases mensuales en papel a este nuevo formato, que podrá utilizarse en todas las líneas de autobús subsidiadas de la ciudad. Los usuarios que se registren para utilizar o renovar la tarjeta deberán realizar los pagos mediante métodos sin efectivo.



Según el Centro de Gestión y Operación del Transporte de Hanoi, todas las tarjetas electrónicas, tanto virtuales como físicas, emitidas previamente seguirán siendo válidas en toda la red de autobuses subsidiados. En el caso de las tarjetas gratuitas de plástico sin chip, estas podrán seguir utilizándose hasta el 31 de julio; a partir del 1 de agosto perderán su validez.



Los beneficiarios de la gratuidad -personas mayores de 60 años y niños menores de seis- utilizarán la tarjeta de identificación ciudadana o la tarjeta virtual al acceder al transporte público subsidiado. Las personas con méritos revolucionarios, personas con discapacidad y miembros de hogares pobres emplearán la tarjeta virtual o podrán registrarse para obtener una tarjeta física con chip.



Los usuarios que deseen realizar un nuevo registro o sustituir su pase mensual en papel por la tarjeta de transporte pueden hacerlo en línea a través del sitio web https://vedientuonline.com.vn o mediante la aplicación “The ve giao thong HN”, donde se gestiona la tarjeta virtual.



El punto de atención presencial para el cambio de tarjetas se encuentra en el número 1 de la calle Kim Ma, en el barrio de Giang Vo, Hanoi. Todo el sistema de billetes electrónicos es gestionado mediante dispositivos de validación instalados a bordo de los autobuses.



Para los pasajeros que adquieran boletos individuales en efectivo, el personal de servicio realizará la venta a través del dispositivo; el sistema calculará automáticamente la tarifa según la distancia recorrida desde el punto de subida hasta el final del trayecto, imprimirá el boleto y permitirá el pago directo en efectivo.



En el caso de los usuarios que utilicen tarjeta física o cuenta de transporte en la aplicación, deberán acercar la tarjeta o escanear el código QR al subir al autobús. El sistema calculará de forma provisional el importe según la distancia y retendrá la cantidad correspondiente. Al descender del vehículo, el pasajero deberá volver a validar la tarjeta o el código QR para que se determine la distancia exacta y se reembolse el importe sobrante, si corresponde. En caso de no realizar esta validación, se cobrará la tarifa hasta el punto final de la ruta.



Para los pases temporales, como boletos diarios, semanales o mensuales, los pasajeros solo necesitan acercar la tarjeta o escanear el código QR para verificar su vigencia. Si es válido, el sistema mostrará el mensaje “Tarjeta válida, por favor continúe”; si no lo es, indicará el error correspondiente.



En el caso de los usuarios exentos de pago, el control se realizará mediante la tarjeta de identidad ciudadana, la tarjeta física o la versión virtual. Al subir y bajar del autobús, deberán validar su acceso para registrar el historial de viaje, utilizado con fines estadísticos sobre la densidad de pasajeros.



Según el Centro de Gestión y Operación del Transporte de Hanoi, la tarjeta virtual integrada en la aplicación “The ve giao thong HN” utiliza un código QR dinámico con tecnología de autenticación temporal y firma digital segura. Este código se actualiza cada 30 segundos para evitar duplicaciones, capturas de pantalla o fraudes.



La tarjeta de transporte electrónica, tanto en su versión virtual como física con chip, podrá utilizarse de forma flexible para viajes individuales o pases temporales, siempre que el usuario recargue fondos en su cuenta de transporte o la vincule a una cuenta bancaria para efectuar el pago./.