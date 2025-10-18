Hanoi mantiene fuerte atractivo para inversión extranjera

Hanoi (VNA) - A pesar de las fluctuaciones económicas mundiales y el fuerte impacto de la pandemia de la COVID-19, Hanoi sigue atrayendo fuertes flujos de inversión extranjera directa (IED) durante el período 2020-2025, consolidando su posición como uno de los polos de crecimiento más dinámicos de Vietnam.



Vietnam es un destino atractivo para inversores extranjeros (Foto: VNA)



De 2020 a octubre de 2025, la capital atrajo más de 15,6 mil millones de dólares en IED, lo que refleja tanto su atractivo empresarial como los constantes esfuerzos de las autoridades municipales por mejorar la infraestructura, agilizar los trámites administrativos y fortalecer la gobernanza.



De esa suma, más de 10,8 mil millones de dólares provinieron de la expansión de capital en 1.007 proyectos existentes, lo que representa el 69,2% de la IED total durante el período. Esto demuestra que la mayoría de los inversores no son nuevos participantes, sino socios a largo plazo que expanden sus operaciones, una clara señal de la confianza de los inversores en el clima empresarial y las perspectivas de crecimiento de Hanoi.



Tan solo en los primeros diez meses de 2025, la ciudad registró 3,89 mil millones de dólares en IED, casi el triple de la cifra del mismo período del año anterior y muy por encima del objetivo anual. Cabe destacar que la inversión adicional de 115 proyectos en curso representó más del 83% del total, lo que confirma la sólida tendencia de expansión y diversificación de los inversores existentes.



En los últimos cinco años, las entradas de IED en Hanoi han pasado por tres fases distintas. Entre 2020 y 2023, la inversión se desaceleró debido a la pandemia y la incertidumbre mundial, alcanzando un mínimo de tan solo 1,45 mil millones de dólares en 2021. La situación cambió en 2024, cuando la IED repuntó considerablemente hasta alcanzar los 5,63 mil millones de dólares, la cifra más alta en cinco años, representando más de un tercio de las entradas totales en el período 2020-2025. El impulso de crecimiento se ha mantenido en 2025.



Cabe destacar que la tasa de desembolso de IED en Hanoi se ha mantenido impresionantemente alta, con un promedio del 93,3% y alcanzando el 97,6% en 2024. Esto demuestra la eficiencia de la ciudad en la implementación de proyectos y su estrecha coordinación con los inversores.



Parques industriales clave como Thang Long, Bac Thang Long, Quang Minh, Phu Nghia y Sai Dong B han sido importantes polos de atracción de capital extranjero. Los parques industriales de Thang Long y Quang Minh, en particular, destacan por sus altas tasas de ocupación, modernas instalaciones de producción y significativas contribuciones presupuestarias.



Para satisfacer la creciente demanda, la ciudad está ampliando los parques existentes y desarrollando otros nuevos, incluyendo los proyectos de expansión de Phu Nghia 2, Dong Anh y Bac Thang Long. Hasta la fecha, la IED acumulada en Hanoi ha alcanzado los 71,1 mil millones de dólares, ocupando el segundo lugar a nivel nacional después de Ciudad Ho Chi Minh.



El éxito en la atracción de IED durante los últimos cinco años se debe en gran medida a las continuas reformas de Hanoi, especialmente su transición hacia la administración digital y la plena digitalización de los servicios públicos. La agilización de la aprobación de proyectos, una mayor transparencia y un sólido apoyo a las empresas consolidan la confianza de los inversores.



Al mismo tiempo, la ciudad ha invertido considerablemente en transporte e infraestructura urbana, en particular en circunvalaciones, líneas de metro y nuevas áreas urbanas, creando condiciones favorables para un desarrollo equilibrado de la inversión en múltiples centros.



La promoción de la inversión también se ha vuelto más selectiva, pasando de las convocatorias generalizadas a una difusión más específica centrada en empresas multinacionales, industrias de alta tecnología y proyectos con fuertes repercusiones.



De cara al período 2026-2030, Hanoi aspira a pasar de solo atraer capital a garantizar la calidad de la inversión. Se centrará en proyectos de alta tecnología, ecológicos y respetuosos con el medio ambiente, con fuertes vínculos con las empresas nacionales. La ciudad aspira a convertirse en un centro regional del norte para semiconductores, centros de datos, energías renovables, innovación y finanzas digitales.



El nuevo plan de desarrollo territorial de Hanoi prevé zonas de inversión multicéntrica alineadas con los corredores de crecimiento regional, como Dong Anh–Soc Son–Me Linh (industria y logística), Gia Lam–Long Bien (comercio y servicios) y Ha Dong–Hoai Duc (desarrollo urbano, finanzas y tecnología). La integración de la IED con las redes de transporte público, en particular en las zonas de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), contribuirá a impulsar el crecimiento sostenible, mejorar la calidad de vida urbana y optimizar el uso del suelo.



Con sus sólidos logros entre 2020 y 2025 y una estrategia clara para la próxima década, Hanoi se encuentra en una posición privilegiada para entrar en una nueva era de IED de alta tecnología, inteligente y sostenible, impulsando la innovación, mejorando la competitividad y haciendo realidad su visión de convertirse en un centro regional líder en economía, finanzas y tecnología./.