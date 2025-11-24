Hanoi lanza innovadora experiencia digital para explorar su patrimonio cultural

Hanoi (VNA) – Un nuevo producto de patrimonio digital que ofrece a los visitantes una forma interactiva de explorar la cultura tradicional mediante tecnologías avanzadas fue presentado el 23 de noviembre en el icónico complejo Van Mieu – Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura) de Hanoi.

“Vietnam Dieu Su”, el producto hecho en Vietnam aplica la realidad aumentada combinada con inteligencia artificial para recrear escenas históricas dentro del espacio real del sitio patrimonial. (Fuente: VNA)

Titulado “Vietnam Dieu Su”, el producto hecho en Vietnam aplica la realidad aumentada (AR) combinada con inteligencia artificial (IA) para recrear escenas históricas dentro del espacio real del sitio patrimonial.

La tecnología permite que los visitantes pasen de la observación pasiva a la interacción activa, brindando una comprensión más vívida e intuitiva de los valores culturales de Vietnam.

El lanzamiento forma parte de las actividades por el Día del Patrimonio Cultural de Vietnam 2025, transmitiendo el mensaje de preservar el patrimonio a través de la tecnología y de conectar el pasado con el futuro. Al integrar tecnología moderna con elementos culturales tradicionales, la iniciativa busca dinamizar el turismo patrimonial y atraer a las generaciones jóvenes, que desempeñan un papel central en la protección y promoción del patrimonio nacional.

Tras la presentación, los visitantes pueden experimentar la aplicación en tres puntos de AR instalados frente al área de Nha Thay Do. Las experiencias incluyen un aula tradicional de aldea, escenas de candidatos preparándose para los exámenes imperiales y la recreación del regreso ceremonial de los nuevos eruditos reconocidos. Cada punto de AR está equipado con dispositivos interactivos que permiten a los visitantes explorar el contenido directamente en el lugar o descargar la aplicación para usarla gratuitamente en sus dispositivos personales.

Le Xuan Kieu, director del Centro de Actividades Científicas y Culturales del Van Mieu – Quoc Tu Giam, afirmó que el nuevo producto digital refleja los esfuerzos por acercar el patrimonio al público, especialmente a los jóvenes, al ofrecer un enfoque más dinámico de la educación cultural. Se espera además que el proyecto se convierta en una herramienta para que el complejo transmita la historia de las tradiciones académicas de Vietnam a través de un medio contemporáneo, abriendo el camino a nuevas iniciativas basadas en tecnología para la preservación del patrimonio.

Los socios internacionales que participaron en el evento señalaron que el uso de AR e IA ayuda a conectar generaciones y épocas, permitiendo a los visitantes interactuar con representaciones realistas de figuras históricas y comprender mejor las experiencias de los eruditos en el pasado. Se espera que estas experiencias digitales profundicen la apreciación pública de las antiguas tradiciones de aprendizaje de Vietnam y del espíritu perdurable de educación continua./.