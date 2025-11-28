Hanoi inaugurará sus primeras zonas de bajas emisiones a partir de 2026

Hanoi (VNA) El Consejo Popular Municipal de Hanoi aprobó hoy una resolución para establecer zonas de bajas emisiones (ZFE) en la capital vietnamita, que prevé, entre otras medidas, restricciones de circulación para motocicletas a gasolina dentro del anillo vial n.º 1 a partir del 1 de julio de 2026.



Hanoi restringirá motos a gasolina en centro desde julio 2026. (Foto: VNA)



Según este texto, adoptado durante la 28.ª sesión del Consejo Popular Municipal, las zonas de bajas emisiones se definen como áreas de estricta protección identificadas en el Plan de Ordenamiento de la capital para el período 2021-2030, con una visión hasta 2050, así como zonas con congestión crónica y áreas donde la calidad del aire se ha considerado inferior al promedio durante al menos un año.



La ciudad ha establecido una hoja de ruta progresiva que comenzará con una fase piloto en julio de 2026 en nueve distritos dentro del anillo vial n.º 1, a saber: Hai Ba Trung, Cua Nam, Hoan Kiem, O Cho Dua, Van Mieu – Quoc Tu Giam, Ba Dinh, Giang Vo, Ngoc Ha y Tay Ho.



A partir del 1 de enero de 2028, se extenderá a los 14 barrios delimitados por el anillo vial n.º 2 y luego abarcará 36 comunas y barrios dentro de la circunvalación n.º 3 a partir del 1 de enero de 2030.



La resolución impone medidas estrictas para mejorar la calidad del aire, enfocándose principalmente en los vehículos que funcionan con combustibles fósiles.



En cuanto a los vehículos de dos ruedas, el texto establece que las motocicletas y ciclomotores utilizados por plataformas de transporte por aplicación estarán totalmente prohibidos dentro de las ZFE, mientras que las demás motocicletas a gasolina tendrán acceso limitado según franjas horarias o sectores específicos.



Además, la ciudad prohibirá la circulación de camiones de más de 3,5 toneladas que utilicen combustibles fósiles y limitará progresivamente el acceso de automóviles que no cumplan con las normas de emisiones de nivel 4.



La decisión de aplicar restricciones horarias para las motocicletas particulares, en lugar de una prohibición total inmediata, responde a la intención de adaptar la medida a la realidad.



El Comité Popular de Hanoi explicó que esta flexibilidad responde a los comentarios recabados de los departamentos, autoridades locales y población a través del portal de información de la ciudad, con el fin de asegurar una transición compatible con la infraestructura de transporte actual y las condiciones socioeconómicas de los habitantes./.