Hanoi inaugura exposición de productos OCOP y artesanía tradicional

Hanoi (VNA)-El Departamento de Industria y Comercio de Hanoi inauguró la exposición de promoción y conexión comercial de productos OCOP, artesanías y oficios tradicionales para el turismo.

En su discurso de apertura, Nguyen The Hiep, subdirector del Departamento, destacó que la exposición no solo es una actividad de promoción comercial, sino también un punto de conexión entre los valores tradicionales y la vida moderna, donde la habilidad de los artesanos se combina con la creatividad de los jóvenes diseñadores.

También representa una oportunidad para que las empresas de la capital vietnamita amplíen la cooperación y consoliden la posición de los productos OCOP (Cada comuna, un producto) y artesanales en los mercados nacionales e internacionales.

La exposición de este año cuenta con 80 stands que presentan productos OCOP, artículos tradicionales de la comuna de Thanh Oai y otros barrios de Hanoi.

Nguyen Hong Hai, vicepresidente del Comité Popular de Thanh Oai, señaló que el programa OCOP ha demostrado su efectividad, aumentando el valor de los productos rurales y promoviendo el desarrollo económico local sostenible.

Thanh Oai también conserva importantes patrimonios históricos como la pagoda y el templo Chuong, vinculados a los mercados tradicionales de sombreros y juegos populares únicos, que atraen a visitantes nacionales e internacionales.

Los productos artesanales y de oficios tradicionales, fruto de la habilidad y creatividad local, no solo reflejan la identidad cultural de cada región, sino que también son motivo de orgullo para Vietnam. La exposición también celebra los logros de la XVIII Asamblea del Comité partidista de Hanoi del período 2025–2030.

La exposición estará abierta hasta el 23 de noviembre de 2025 en el Parque de Thanh Oai./.