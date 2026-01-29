Hanoi inaugura exposición de productos artesanales innovadores

Hanoi (VNA) – Una exposición que presenta nuevos productos artesanales innovadores y muestras de diseño se inauguró el 28 de enero en el sitio turístico de la aldea artesanal de fabricación de incienso de Quang Phu Cau, en la comuna de Ung Thien, Hanoi.

En los stands del evento (Fuente: VNA)



El evento es organizado conjuntamente por el Departamento de Industria y Comercio de Hanoi y el Comité Popular de la comuna de Ung Thien, como parte de las actividades para dar la bienvenida al Año Nuevo Lunar 2026, Año del Caballo.



La exposición cuenta con alrededor de 60 stands estándar y un área de exhibición compartida equivalente a 30 stands, donde se presentan cientos de productos artesanales, colecciones y nuevos diseños. Elaborados con materiales diversos como bambú, ratán, madera e incienso, los productos abarcan desde recuerdos y decoración de interiores hasta artículos festivos para la celebración del Tet.

Cabe destacar que, si bien conservan los valores culturales tradicionales, estos productos incorporan un enfoque de diseño moderno, creativo y respetuoso con el medio ambiente, en consonancia con las tendencias de consumo actuales y las demandas del mercado.



En su intervención durante la ceremonia de apertura, Nguyen Dinh Thang, subdirector del Departamento de Industria y Comercio de Hanoi, afirmó que la exposición es una actividad práctica para celebrar el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido. Refleja el firme compromiso de la capital con la preservación y promoción de los valores de las aldeas artesanales tradicionales, al tiempo que impulsa la innovación y la integración internacional en una nueva etapa de desarrollo.



Añadió que el evento también busca apoyar a productores, cooperativas y empresas artesanales para que accedan directamente a los consumidores y amplíen sus canales de distribución, especialmente durante el pico de compras del Tet.



Por su parte, Nguyen Anh Tuan, vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Ung Thien, destacó que la aldea de incienso de Quang Phu Cau ha sido reconocida desde hace tiempo como una de las aldeas artesanales tradicionales más emblemáticas de la capital vietnamita, estrechamente vinculada a la fabricación de incienso, profundamente arraigada en la identidad espiritual y cultural del pueblo vietnamita.



Elegir este lugar como sede no solo crea un espacio expositivo vivo y atractivo, sino que también contribuye a honrar el patrimonio de las aldeas artesanales y a presentar la imagen de Ung Thien a visitantes y socios nacionales e internacionales, señaló.



La exposición estará abierta hasta el 1 de febrero./.