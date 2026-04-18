Hanoi impulsa el mercado de motos eléctricas con zonas de bajas emisiones. Foto ilustrativa: VNA

La entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones en Hanoi, prevista para julio de 2026, está generando un fuerte impulso en el mercado de motocicletas eléctricas, en un contexto marcado por el encarecimiento del combustible y las crecientes restricciones a los vehículos de gasolina.

De acuerdo con el plan oficial, desde el 1 de julio de 2026 la capital limitará la circulación de motocicletas de gasolina en determinados horarios y áreas del anillo 1. La medida se ampliará a toda esta zona en 2028 y se extenderá hasta el anillo 3 en 2030, obligando a millones de ciudadanos a replantear sus hábitos de transporte.

En este escenario, especialistas señalan que la electrificación del parque vehicular es una tendencia irreversible. Según datos del mercado, en 2025 se vendieron alrededor de 700 mil motocicletas eléctricas en Vietnam, y se prevé que la cifra alcance entre 1,2 y 1,3 millones en 2026.

El crecimiento ya se refleja en la actividad empresarial. VinFast encabeza el mercado con más de 406 mil unidades vendidas en 2025, mientras que firmas como Yadea, Pega, Dat Bike y Selex Motor también registran avances significativos. El segmento de precios entre 20 y 30 millones de dongs (760 - 1.140 dólares) concentra la mayor demanda, al ajustarse al poder adquisitivo de la población.

En paralelo, el comportamiento del consumidor muestra un cambio evidente. Los usuarios priorizan cada vez más el análisis del costo total de uso, comparando de forma detallada los gastos entre vehículos de gasolina y eléctricos, desde el consumo energético hasta el mantenimiento. Este cambio ha provocado incluso la escasez de algunos modelos de alto rendimiento ante el aumento de la demanda.

Pese al dinamismo del mercado, la infraestructura continúa siendo el principal cuello de botella. La limitada red de estaciones de carga, junto con las restricciones en edificios residenciales y estacionamientos, dificulta la expansión del uso de estos vehículos.

Ante este panorama, las autoridades de Hanoi aceleran la planificación de la red de recarga, con más de 100 ubicaciones potenciales identificadas y políticas de apoyo para atraer inversión privada. No obstante, expertos subrayan la necesidad de reforzar los incentivos, incluyendo beneficios fiscales y el desarrollo de sistemas de carga y cambio de baterías.

Con una hoja de ruta definida, el impulso empresarial y el cambio en los hábitos de consumo, el mercado de motocicletas eléctricas en Hanoi se encamina a una fase de fuerte crecimiento. Sin embargo, el desarrollo de la infraestructura y el fortalecimiento del marco de apoyo serán determinantes para avanzar hacia un sistema de transporte urbano más sostenible./.