Hanoi impulsa economía digital con las iniciativas HanoTEX y DTMarket

Hanoi (VNA) El Departamento de Ciencia y Tecnología de Hanoi, en coordinación con otras entidades, institutos, escuelas y la comunidad empresarial, lanzó recientemente la Bolsa de Tecnología de Hanoi (HanoTEX) y del Mercado de Transformación Digital (DTMarket).



Se trata de un importante paso para la ciudad en la implementación de la Resolución No. 57-NQ/TW del 22 de diciembre de 2024 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, contribuyendo a la formación de un mercado de ciencia y tecnología moderno, transparente y eficiente.



Al intervenir en el evento, Truong Viet Dung, vicepresidente del Comité Popular municipal enfatizó que la postura constante de la ciudad es buscar la transformación digital para desarrollar la economía digital, no seguir las tendencias ciegamente.



La Bolsa y el Mercado no son lugares para exhibir tecnología, sino que se consideran un espacio donde la tecnología crea valor económico, con la eficiencia y la escalabilidad como puntos de referencia, explicó.



Hanoi ha identificado 2026 como un año crucial para la transición de la fase de preparación a la acción, de los proyectos piloto a la implementación sustancial, informó. La urbe aspira a alcanzar una cuota de mercado de la economía digital superior al 40% para 2030 y al 70% en 2065, comentó.

Con el fin de lograr este objetivo, Hanoi se compromete a apoyar, crear y eliminar obstáculos para que la ciencia y la tecnología, la innovación y la economía digital se conviertan realmente en la fuerza impulsora de un crecimiento rápido y sostenible en la capital, puntualizó.



Hanoi no solo inicia y genera ideas, sino que también está decidida a transformar la tecnología en crecimiento y la transformación digital en valor económico real, reiteró.



HanoTEX se construye como una infraestructura central para un mercado multifuncional de ciencia, tecnología e innovación, que realiza actividades como valoración, intermediación y promoción de transferencia de tecnología; comercialización de resultados de investigación científica y desarrollo tecnológico; conexión de empresas, institutos, universidades, inversionistas e instituciones financieras; e impulso del desarrollo y explotación de la propiedad intelectual.



Es la primera bolsa de tecnología de Vietnam implementada bajo un modelo de colaboración público-privada, con participación de empresas en la gestión y operación profesional. Para 2030, HanoTEX aspira a convertirse en una institución intermediaria regional e internacional para el mercado de la ciencia y la tecnología, desempeñando un papel destacado en el ecosistema de innovación de Hanoi y de todo el país.



Mientras tanto, DTMarket es un componente especializado de HanoTEX, centrado en soluciones, productos y servicios que apoyan la transformación digital.



Más que una simple plataforma de transacción en línea, DTMarket hereda por completo las funciones principales de HanoTEX y se especializa en conectar la oferta y la demanda de tecnología digital para agencias estatales, empresas y la sociedad.



La formación de DTMarket contribuye a superar el estado fragmentado del mercado de soluciones digitales, promover una competencia sana, mejorar la calidad de los productos de tecnología digital y acelerar el proceso de transformación digital de la urbe.



El Departamento de Ciencia y Tecnología de Hanoi firman con entidades un acuerdo de cooperación en investigación y desarrollo científico y tecnológico. (Fuente: VNA)



El lanzamiento de HanoTEX y DTMarket demuestra la orientación de Hanoi hacia el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación a lo largo de la cadena de valor "investigación - aplicación - mercado", en la que el Estado desempeña un papel facilitador y líder; las empresas son los centros de innovación; los institutos de investigación y las universidades constituyen las fuentes de conocimiento y tecnología; y el mercado se considera el principal medidor de la eficacia.



El Departamento de Ciencia y Tecnología de Hanoi presentó además el sistema de intercambio de documentos en línea entre empresas y agencias estatales y firmó acuerdos de cooperación basados en el modelo tripartito: Estado - escuela - empresa, para potenciar la investigación, el desarrollo y la aplicación de tecnología, especialmente inteligencia artificial./.