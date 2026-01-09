Hanoi impulsa desarrollo de la industria cultural con innovadores productos turísticos

Hanoi (VNA) - Desde finales de 2025, Hanoi ha comenzado a renovar su oferta turística con la incorporación de nuevas tecnologías y enfoques creativos en sus monumentos históricos, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes.

Estas iniciativas no solo revitalizan el patrimonio cultural, sino que también abren nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo y la industria cultural de la capital vietnamita en 2026.

Monumentos convertidos en espacios creativos

Turistas disfrutan del recorrido nocturno "Sonidos de Vietnam" en el Templo de la Literatura. (Foto: hanoimoi.vn)

El 1 de enero de 2026, el Centro de Actividades Culturales y Científicas del Templo de la Literatura presentó el tour nocturno "Sonidos de Vietnam", un producto turístico innovador que promete ofrecer una experiencia única a los turistas.

El recorrido, que se realiza en el Templo iluminado por la noche, permite a los visitantes explorar diversos espacios culturales dentro del sitio, para finalizar con una presentación de música tradicional.

El director del centro, Le Xuan Kieu, destacó que este tour es una combinación de tradición y modernidad. Tras el éxito de la tecnología 3D mapping, que fue implementada por primera vez en 2023 y actualizada en 2024, el tour "Sonidos de Vietnam" busca resaltar los valores educativos y tradicionales del Templo de la Literatura a través de la música y las artes.

Además, el área del lago del Templo ha sido transformada en un espacio creativo, un punto de encuentro para la comunidad artística local y los turistas. En este espacio se pueden encontrar puestos de artesanía y gastronomía tradicional de Hanoi. Por la noche, el lago se convierte en un lugar vibrante con actividades culturales y presentaciones artísticas gratuitas.

La tecnología como pilar del turismo cultural



De acuerdo con la Resolución No. 09-NQ/TU del Comité municipal del Partido Comunista, que establece el desarrollo de la industria cultural en la ciudad entre 2021 y 2025, con visión a 2030, la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la conservación y promoción del patrimonio cultural es fundamental.

En este marco, los monumentos históricos de Hanoi han comenzado a integrar tecnologías avanzadas en sus productos turísticos, con el fin de ofrecer experiencias innovadoras a los visitantes.

Un ejemplo claro de esto es el tour nocturno "Ngoc Son - Noche Mística", en el Templo Ngoc Son, que emplea efectos de 3D mapping y presentaciones artísticas, o el tour nocturno del Templo de la Literatura, que utiliza luz para narrar historias sobre la tradición educativa vietnamita.

Recientemente, el Complejo Patrimonial de la Ciudadela de Thang Long también ha lanzado varios productos turísticos que combinan tecnología y arte para mejorar la interacción con los turistas.

Entre ellos, destaca el tour "Recuerdos del Asta de la Bandera Nacional", que incluye visitas al patrimonio, exhibiciones y espectáculos, así como la obra "La Capital de Thang Long", que hace uso de tecnología de proyección 3D. Estas experiencias no solo amplían la interacción de los visitantes con los monumentos, sino que también permiten una inmersión más profunda en la historia de la ciudad.

El director del Centro del Patrimonio de Thang Long, Nguyen Thanh Quang, destacó que la incorporación de tecnologías innovadoras no solo acerca el patrimonio cultural a los visitantes, sino que también mejora la calidad de la experiencia turística, haciendo que los monumentos sigan siendo relevantes en la era moderna.

Renovación de productos turísticos por empresas locales



No solo los monumentos están innovando. Las empresas turísticas de Hanoi también están renovando sus ofertas. Un ejemplo es el tour en bicicleta "Hanoi Dep Sound" (Hermosos sonidos de Hanoi), lanzado el 19 de diciembre de 2025, en colaboración con el Departamento de Turismo de Hanoi, la Empresa de Turismo Sostenible de Vietnam (VIETNAM STID) y TNGo. Este recorrido se distingue por el uso de bicicletas públicas y una aplicación de audioguía automática con localización GPS, brindando una experiencia completamente nueva y cómoda para los turistas.

La directora del Departamento municipal de Turismo, Dang Huong Giang, subrayó que estos nuevos productos turísticos no solo modernizan la forma en que los visitantes experimentan los destinos, sino que también reflejan la capacidad de Hanoi para adaptarse a las tendencias actuales a través de la aplicación innovadora de la tecnología. Según Giang, estos productos están diseñados para mejorar la experiencia del turista, al tiempo que destacan el enfoque creativo de la capital.

Las iniciativas recientes reflejan un cambio significativo en la forma en que Hanoi se presenta al mundo. La renovación de los productos turísticos, combinada con la incorporación de tecnologías avanzadas, está ayudando a posicionar a la ciudad como un destino turístico moderno sin perder de vista su rica herencia cultural.

Según el Departamento de Turismo de Hanoi, la ciudad continuará colaborando con diferentes sectores para desarrollar nuevos productos turísticos que respondan a las crecientes demandas de los visitantes y mantengan la relevancia de su patrimonio cultural en el siglo XXI./.