Hanoi implementa sistema de pronóstico temprano de calidad del aire

Hanoi (VNA) - Hanoi ha puesto en marcha un sistema de pronóstico temprano de calidad del aire (HanoiAir), para alertar a la población sobre niveles de contaminación peligrosos.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

El 8 de enero, este sistema emitió una advertencia sobre la calidad del aire en varias áreas de la ciudad, recomendando a los ciudadanos, especialmente a los grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, evitar actividades al aire libre.

El sistema HanoiAir, desarrollado en colaboración entre el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanoi, el Centro Nacional de Pronóstico Meteorológico e Hidrológico y la Universidad de Tecnología de la Universidad Nacional de Hanoi, permite prever la calidad del aire a lo largo del tiempo y en diferentes zonas geográficas. Esto proporciona a las autoridades una herramienta eficaz para gestionar la contaminación y tomar decisiones rápidas para proteger la salud pública.

A principios de enero de 2026, la calidad del aire en la capital mostró una tendencia negativa, y se espera que entre el 9 y el 13 de enero el índice de calidad del aire (AQI) aumente respecto a la semana pasada. En particular, se prevé que el 10 de enero el AQI alcance los 114 puntos y que el 11 de enero suba a 139 puntos, lo que se considera un nivel "malo". Las zonas del sur, suroeste y noroeste de Hanoi serán las más afectadas durante este período de alta contaminación.

El sistema de pronóstico temprano no solo tiene como objetivo informar, sino también activar medidas preventivas y de control. Basado en los pronósticos, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanoi ha instado a las autoridades locales a implementar de inmediato acciones para mitigar la contaminación, como el control del polvo en las obras de construcción y la reducción de las emisiones de vehículos y fábricas.

Vu Xuan Tung, subdirector del Departamento, subrayó que el sistema de pronóstico no debe ser una simple herramienta de consulta, sino una base sólida para las decisiones políticas. Cuando el sistema emita una alerta sobre el aumento de la contaminación, es fundamental que se implementen de inmediato medidas como el control de polvo en las obras de construcción, el lavado de calles, el control del transporte de materiales y la reducción de emisiones al aire libre.

Dijo que los episodios de contaminación del aire durante los meses de invierno y primavera suelen ocurrir rápidamente y están influenciados por condiciones meteorológicas desfavorables. Por lo tanto, contar con pronósticos tempranos es esencial para evitar que las autoridades se vean obligadas a actuar de manera reactiva, lo que disminuiría la eficacia de las medidas.

La puesta en marcha de HanoiAir marca un paso clave para que la ciudad pase de una respuesta reactiva a una gestión proactiva en cuanto a la calidad del aire, mejorando la capacidad de las autoridades para actuar con antelación frente a los episodios de contaminación.

En línea con su compromiso de no sacrificar la protección del medio ambiente por el crecimiento económico, Hanoi está avanzando hacia el establecimiento de zonas de bajas emisiones como medida clave para controlar las emisiones y fomentar un desarrollo urbano verde y sostenible, de acuerdo con la Resolución No. 57/2025/NQ-HDND del Consejo Popular municipal y la Ley de Capitalidad de 2024./.