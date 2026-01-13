Hanoi implementa plan para garantizar seguridad en el XIV Congreso del Partido

Hanoi (VNA)- La Policía de Hanoi organizó una conferencia para informar e implementar el Plan General de despliegue de fuerzas de seguridad y el mantenimiento del orden público durante el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.

En la cita (Fuente: Policía de Hanoi)



El evento, efectuado la víspera, contó con la participación de líderes de unidades del Ministerio de Seguridad Pública, del Comando de la Capital y de la Policía local.



El coronel general Nguyen Thanh Tung, director de la Policía de Hanoi, elogió el espíritu proactivo y responsable de las unidades en la elaboración del plan, la preparación de fuerzas y equipos.



Subrayó que la prioridad es mantener la estabilidad, garantizando una circulación de tráfico fluida, y contribuyendo a la construcción de la imagen de una capital segura, civilizada y amigable.



El Director de la Policía de Hanoi pidió a las unidades que implementen de manera coherente todas las medidas operativas, manteniendo un control preciso de la situación con antelación y desde distancia, en las bases locales y en el ciberespacio; y que se actúe rápidamente ante cualquier incidente, sin permitir que surjan “puntos críticos”, asegurando que no haya sorpresas ni pasividad en ninguna situación.



Detalló que el plan de seguridad y orden público ha sido elaborado de manera precisa, cubriendo todo el territorio de la ciudad, con tareas claramente asignadas, movilizando al máximo las fuerzas y los equipos necesarios, para garantizar la seguridad total antes, durante y después del Congreso.



El enfoque principal es garantizar el orden en el tráfico, prevenir la delincuencia, gestionar el registro de residencia, combatir incendios, velar por la seguridad cibernética y sancionar severamente cualquier acto que utilice tecnologías o inteligencia artificial para realizar sabotajes contra el Partido y el Estado, provocando inquietud en la opinión pública.



Las unidades fueron instruidas para llevar a cabo las tareas siguiendo el principio de “persona clara, tarea clara, responsabilidad clara, tiempo claro”, asegurando el más alto nivel de seguridad sin afectar la vida cotidiana ni la libre circulación de la población./.