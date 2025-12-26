Hanoi implementa de forma piloto trasporte médico con vehículos aéreos no tripulados

Hanoi (VNA)- El Hospital General de Duc Giang y la Corporación Postal de Vietnam (Vietnam Post) inauguraron oficialmente el modelo piloto de uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) para el transporte de muestras de pruebas, medicamentos y suministros médicos en Hanoi.



Este es el primer modelo de su tipo en Vietnam, que combina los servicios postales con la tecnología de vuelos a baja altitud para el sector sanitario, subrayando el papel de liderazgo de Vietnam Post en la implementación de nuevas tecnologías en beneficio de la comunidad.



Vietnam Post utiliza UAV de pequeño tamaño, garantizando seguridad y cumplimiento de la normativa para autorizar vuelos dentro de un radio de 10 km. Se prevé que cada ruta realice dos vuelos diarios, con la posibilidad de aumentar la frecuencia en caso de necesidad urgente de las instalaciones médicas.



Los UAV tienen una velocidad de 60 km/h, un alcance de 15 km, e integran cámaras para el monitoreo del trayecto. El compartimento especializado asegura las condiciones necesarias para el transporte de muestras, medicamentos y suministros médicos. Este modelo se actualizará para alcanzar un alcance de vuelo de 20 km y una capacidad de carga de 10 kg.



La implementación de este modelo ayuda a reducir el tiempo de espera de los pacientes, mejora la eficacia del tratamiento y fortalece la conexión entre las instalaciones de atención primaria y los hospitales de mayor nivel. El proceso de recepción y entrega es transparente, garantizando la calidad del transporte y el servicio a la salud pública.



Nguyen Truong Giang, presidente del Consejo de Miembros de Vietnam Post, destacó que los productos médicos son especiales, por lo que el proceso de transporte debe ser estandarizado para cumplir con los más altos estándares en logística para el sector sanitario.



El profesor asociado, doctor Do Dinh Tung, director del Hospital General de Duc Giang, mencionó que este modelo ayuda a mejorar el acceso a los servicios de salud para la población, especialmente en las áreas de atención primaria, y espera que se amplíe en el futuro.



Este modelo piloto marca un paso importante en la explotación del espacio aéreo de baja altitud, ofreciendo servicios sociales, especialmente en el ámbito sanitario, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención médica para la comunidad./.