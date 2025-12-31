Noticieros
Hanoi entregará cerca de 90.000 regalos del Tet a personas necesitadas
Hanoi (VNA) – La Junta Permanente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) en Hanoi propuso asignar 5,28 mil millones de dongs (unos 201.000 dólares) para entregar 5.280 paquetes de regalos a hogares en el umbral de la pobreza y en circunstancias especialmente difíciles en toda la ciudad con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet) de 2026.
Se espera que la financiación provenga del Fondo municipal "Por los Pobres", del cual cada barrio recibirá 30 paquetes de regalos y cada comuna 50, cada uno con un valor de 1 millón de dongs.
Paralelamente, el Comité del FPV de Hanoi asesorará y coordinará las visitas del Tet y las actividades de entrega de regalos de los líderes centrales y municipales; organizará delegaciones de trabajo para entregar regalos en el marco del programa unificado de la ciudad; y facilitará la conexión con empresas y benefactores para movilizar apoyo adicional para las personas desfavorecidas.
Un evento clave de la campaña será el programa "Primavera Compasiva - Compartiendo el Tet", programado para el 5 de febrero en la comuna de Thuong Tin. La actividad busca entregar regalos del Tet a grupos vulnerables, promoviendo la compasión y la solidaridad en la comunidad.
Además de los recursos del Fondo "Para los Pobres", las organizaciones políticas y sociopolíticas del Comité del FPV de Hanoi organizarán diversas actividades para apoyar a los miembros de sindicatos, asociaciones y trabajadores que enfrentan dificultades durante el Tet. En total, se distribuirán alrededor de 83.800 paquetes de regalos por un valor cercano a 2,8 millones de dólares.
La capital también implementará diversas iniciativas prácticas durante este período, como mercados en línea del Tet, apoyo a los trabajadores que regresan a casa para las vacaciones, visitas y entrega de regalos a centros de atención y rehabilitación para personas con servicios meritorios, y visitas a unidades de las fuerzas armadas en servicio./.