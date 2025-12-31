Hanoi entregará cerca de 90.000 regalos del Tet a personas necesitadas

Hanoi (VNA) – La Junta Permanente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) en Hanoi propuso asignar 5,28 mil millones de dongs (unos 201.000 dólares) para entregar 5.280 paquetes de regalos a hogares en el umbral de la pobreza y en circunstancias especialmente difíciles en toda la ciudad con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet) de 2026.



Obsequios del Tet para trabajadores con condiciones difíciles (Foto: VNA)



Se espera que la financiación provenga del Fondo municipal "Por los Pobres", del cual cada barrio recibirá 30 paquetes de regalos y cada comuna 50, cada uno con un valor de 1 millón de dongs.



Paralelamente, el Comité del FPV de Hanoi asesorará y coordinará las visitas del Tet y las actividades de entrega de regalos de los líderes centrales y municipales; organizará delegaciones de trabajo para entregar regalos en el marco del programa unificado de la ciudad; y facilitará la conexión con empresas y benefactores para movilizar apoyo adicional para las personas desfavorecidas.



Un evento clave de la campaña será el programa "Primavera Compasiva - Compartiendo el Tet", programado para el 5 de febrero en la comuna de Thuong Tin. La actividad busca entregar regalos del Tet a grupos vulnerables, promoviendo la compasión y la solidaridad en la comunidad.



Además de los recursos del Fondo "Para los Pobres", las organizaciones políticas y sociopolíticas del Comité del FPV de Hanoi organizarán diversas actividades para apoyar a los miembros de sindicatos, asociaciones y trabajadores que enfrentan dificultades durante el Tet. En total, se distribuirán alrededor de 83.800 paquetes de regalos por un valor cercano a 2,8 millones de dólares.



La capital también implementará diversas iniciativas prácticas durante este período, como mercados en línea del Tet, apoyo a los trabajadores que regresan a casa para las vacaciones, visitas y entrega de regalos a centros de atención y rehabilitación para personas con servicios meritorios, y visitas a unidades de las fuerzas armadas en servicio./.