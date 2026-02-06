Hanoi celebrará el Tet 2026 con fuegos artificiales desde 34 emplazamientos

Hanoi (VNA)- Con motivo de la llegada del Año Nuevo Lunar (Tet) en 2026, Hanoi organizará una exhibición de fuegos artificiales desde 34 emplazamientos en toda la ciudad.



Foto ilustrativa (Fuente:phapluat.tuoitrethudo.vn)

Específicamente, Hanoi alistará 11 emplazamientos para fuegos artificiales de alto alcance, combinados con fuegos artificiales de bajo alcance y efectos pirotécnicos, junto con 23 emplazamientos para fuegos artificiales de bajo alcance, distribuidos equitativamente entre los barrios y comunas para que los habitantes de diversas áreas puedan disfrutar de la vista en la noche del Año Nuevo Lunar.

Los emplazamientos para fuegos artificiales de alto alcance se situarán en áreas centrales y espacios abiertos grandes como el lago Hoan Kiem, el parque Thong Nhat, el jardín Lac Long Quan, la Ciudadela de Son Tay, el parque Hoa Binh, el lago Van Quan, y el área del circuito de F1. Los emplazamientos de fuegos artificiales de bajo alcance estarán ubicados en parques, lagos, estadios y áreas urbanas de diversas comunas y distritos.

Los fuegos artificiales se lanzarán durante 15 minutos, de 00:00 a 00:15 horas, en la víspera del Tet (17 de febrero de 2026)./.