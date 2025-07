Hanoi avanza hacia un desarrollo integral del turismo verde

Hanoi (VNA)- Hanoi se está posicionando como una ciudad pionera en turismo verde, con una hoja de ruta que prohíbe los productos plásticos de un solo uso en hoteles y zonas turísticas a partir de 2026, en pos de dar un paso decisivo hacia un desarrollo verdaderamente sostenible e integral.



La capital Hanói - ciudad de patrimonios de Vietnam



Desde ser una capital concurrida que generaba más de mil 400 toneladas de residuos plásticos al día, Hanoi está cambiando gradualmente la forma en que opera su industria turística. Productos plásticos de un solo uso como cepillos de dientes, maquinillas de afeitar, bolsas de plástico o pequeños envases de gel de ducha en los hoteles deberán dejar de usarse por completo a partir de 2026.



A esto le seguirá la prohibición de bolsas de plástico gratuitas en mercados y tiendas de conveniencia. Para 2031, la ciudad dejará de producir e importar completamente todo tipo de plásticos de un solo uso y productos que contengan microplásticos.



Esta política es considerada por los expertos como un paso revolucionario en el desarrollo sostenible de la industria turística de la capital. El secretario general de la Asociación de Turismo de Vietnam, Vu Quoc Tri, afirmó que la transición verde no es solo una tendencia, sino un camino inevitable. Sin embargo, el mayor desafío radica en los recursos financieros necesarios para invertir en la sustitución de todos los artículos por materiales respetuosos con el medio ambiente.



Por tal motivo, propuso la necesidad de emitir pronto políticas preferenciales en materia fiscal, de crédito verde y de comunicación para motivar a las empresas a transformarse.



La hoja de ruta verde no se limita a los hoteles; también se extenderá a cafeterías, restaurantes y tiendas de bebidas dentro de la Circunvalación 1 a partir de finales de este año. Este proyecto piloto de no usar plásticos de un solo uso en espacios de comida y servicio ayuda a elevar la imagen del turismo de Hanoi: una ciudad moderna, amigable con el medio ambiente y humana en su trato a la naturaleza.



Para que el turismo verde se convierta en una identidad, Hanoi desarrolla simultáneamente un ecosistema de destinos, productos, comunidades y comunicaciones sostenibles y sincronizadas.



Las comunas alrededor de la región montañosa de Ba Vi cuentan con bosques vírgenes, un clima templado, comunidades étnicas indígenas y un rico ecosistema de turismo cultural, espiritual y ecológico. Por esa razón, la industria turística de Hanoi comenzó a implementar modelos ecológicos en esas localidades como: turismo comunitario con el pueblo Dao, baños de hierbas medicinales, viaje de descanso y excursiones de trekking combinadas con cultura espiritual.



Además, Hanoi impulsa el turismo verde dentro de la ciudad con recorridos en coches eléctricos por el casco antiguo, paseo a pie por las obras de arquitectura francesa y tours en bicicleta por aldeas antiguas. El distrito de Hoan Kiem también despliega el turismo libre de humo en 30 sitios históricos.



En realidad, Hanoi organiza muchas clases de capacitación sobre comportamiento civilizado, gestión de residuos y prohibición del comercio de vida silvestre. En particular, trabaja por finalizar un conjunto de criterios de turismo verde para evaluar y apoyar a los destinos en su transición.



Si Hanoi persiste seriamente en su hoja de ruta verde, no solo elevará su marca, sino que también creará una ventaja competitiva sostenible para la industria del ocio. Comenzando con un cepillo de dientes de bambú en lugar de uno de plástico, la urbe está transformándose paso a paso, no solo en su pensamiento de desarrollo, sino también en su forma de interactuar con el mundo./.