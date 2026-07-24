Hanoi avanza en la construcción de la línea de ferrocarril urbano número 5

Completan el descenso de la primera jaula de acero del sistema de muro de contención en la estación S3. Foto: Trung Nguyen - VNA

La Junta de Gestión del Ferrocarril Urbano de Hanoi (MRB), junto con el consorcio contratista EPC, completó el descenso de la primera jaula de acero del sistema de muro de contención en la estación S3, del proyecto de la línea de ferrocarril urbano número 5 (Van Cao - Ngoc Khanh - Lang - Hoa Lac).



Según MRB, la jaula de acero mide 42 metros de largo y pesa más de 38,5 toneladas. Durante el proceso de construcción se utilizaron dos grúas sobre orugas con capacidades de elevación de 500 y 180 toneladas simultáneamente para girar la jaula de acero de una posición horizontal a una vertical antes de bajarla a la fosa excavada.



Los procesos se controlan para garantizar que estén en la posición correcta según el diseño y que cumplan con los requisitos técnicos.



La estación S3 se está construyendo en la intersección de Nguyen Chi Thanh y La Thanh, donde la zona de construcción se superpone con el proyecto del paso elevado de la circunvalación 1.

Según MRB, el área de construcción de los pilares T3 y T4 del paso elevado se superpone con algunos elementos de la estación S3, incluyendo la zona de preparación y procesamiento del acero de refuerzo y la planta de tratamiento de la solución de bentonita entre otros.



Para garantizar el ritmo de ejecución de ambos proyectos, MRB y la Junta de Gestión de Proyectos de Inversión en Construcción Civil de Hanoi han coordinado esfuerzos para ajustar la secuencia de construcción, acordar los planes de organización del sitio y gestionar las interfaces técnicas.



Se está preparando la primera jaula de acero del sistema de muro de contención de la estación S3 antes de ser bajada a fosa excavada. Foto: Trung Nguyen - VNA



En consecuencia, la construcción del muro de contención para la estación S3 se está llevando a cabo en consonancia con el progreso de la línea 5 del ferrocarril urbano y del proyecto de la carretera de circunvalación 1.



Dang Viet Trung, subdirector de la Junta de Gestión del Ferrocarril Urbano de Hanoi, informó que la coordinación entre los dos proyectos clave contribuye a optimizar el sitio de construcción, así como a garantizar el ritmo de ejecución, la calidad y los requisitos de seguridad durante el proceso.



MRB continuará coordinándose con los contratistas y las partes pertinentes para garantizar el progreso, la calidad y la seguridad del proyecto, al tiempo que mantendrá actualizada la información para el público y la prensa, afirmó./.