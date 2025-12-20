Hanoi (VNA) - El Departamento de Turismo de Hanoi, junto al Comité Popular del barrio Cua Nam, inauguró anoche el programa “Ha Noi Dep Sound”, una serie de actividades que busca promover los productos de turismo nocturno de la capital.

Hanoi apuesta por el turismo nocturno con experiencias musicales y culturales. (Fuente: VNA)

El evento, que se desarrollará del 19 al 21 de diciembre, forma parte del Programa de Promoción de Inversión, Comercio y Turismo de Hanoi y propone una nueva manera de contar la historia de la ciudad a través del sonido, reflejando su ritmo urbano y su identidad cultural.

La inauguración incluyó proyecciones de videos sobre rutas y productos de turismo nocturno, el lanzamiento del “Mapa gastronómico turístico de Hanoi” y la presentación del tour nocturno en bicicleta, un producto experiencial alineado con el turismo verde y sostenible.

El acto también contó con un programa artístico con coros y actuaciones musicales con distintos instrumentos, generando un ambiente cultural dinámico y atractivo para los visitantes.

La directora del Departamento de Turismo de Hanoi, Dang Huong Giang, destacó que el programa no solo renueva la oferta de turismo nocturno, sino que también impulsa la transición verde y la transformación digital del sector, fortaleciendo la conexión entre turistas y negocios locales.

Inspirado en la canción clásica “Nguoi Ha Noi” (Gente de Hanoi) del compositor Nguyen Dinh Thi, “Ha Noi Dep Sound” combina actividades artísticas, gastronómicas y culturales con espacios interactivos, donde los visitantes pueden experimentar con instrumentos y crear sus propias melodías, además de participar en talleres creativos.

El programa busca consolidar a Hanoi como un destino nocturno atractivo, ofreciendo experiencias variadas y de calidad, y proyectando una imagen de la ciudad moderna, creativa y llena de vida./.