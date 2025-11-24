Hanoi apoya a personas afectadas por inundaciones en el centro de Vietnam

Hanoi (VNA)- En los últimos días, ciudadanos de Hanoi han participado activamente en las labores de apoyo a la población del centro de Vietnam, enviando bienes y fondos a los puntos de recepción.



Numerosas personas, hogares, empresas, agencias y unidades llevan de forma proactiva suministros a los puntos de recepción de socorro. Foto: VNA



Las actividades de recaudación de fondos se han llevado a cabo de manera urgente y coordinada, con la participación del gobierno, las organizaciones sociales y los ciudadanos de la capital.



En respuesta al llamado del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Hanoi organizó una campaña de recaudación, movilizando a funcionarios, empleados públicos, y empresas a contribuir con un día de salario mínimo.



Los fondos y los bienes recaudados serán canalizados al Fondo de Ayuda del Frente de la Patria de la ciudad, asegurando la transparencia y efectividad en su distribución.



En los puntos de recepción, los residentes y voluntarios trabajan a toda prisa para clasificar y empaquetar los bienes, asegurando su envío oportuno a las zonas afectadas.

Nguyen Thuy Lien, residente del barrio Hong Ha, comentó que, aunque no podía viajar al centro del país, había enviado paquetes a través de los voluntarios, con la esperanza de ayudar a las personas a superar las dificultades.



Además, el equipo "Xe 0 dong" de Hanoi ha recaudado alrededor de 140 millones de VND (5.384 dólares), que se utilizarán para comprar más suministros y enviarlos a las zonas afectadas.



Se espera que los puntos de recepción sigan operando en los próximos días para proporcionar ayuda continua a los afectados por las inundaciones.



La movilización coordinada de las autoridades y la comunidad de Hanoi refleja el espíritu de unidad y solidaridad, ayudando a la población a superar las dificultades tras las lluvias e inundaciones./.