Noticieros

Hanoi añadirá mil autobuses para atender la afluencia de viajeros durante el feriado del Día Nacional

Hanoi añadirá 1.000 autobuses para atender el aumento de pasajeros durante el feriado del Día Nacional de Vietnam del 30 de agosto al 2 de septiembre.

Hanoi (VNA) – La empresa Estación de Transporte de Hanoi JSC tiene previsto incorporar mil autobuses adicionales con el objetivo de responder mejor a la creciente demanda de transporte público durante el feriado del Día Nacional de Vietnam, que se celebrará del 30 de agosto al 2 de septiembre, según informó su director, Pham Manh Hung.

Se añadirán hasta 1.000 autobuses para satisfacer mejor la demanda de transporte público durante el feriado del Día Nacional. (Foto ilustrativa: VNA)

 

Se espera un aumento significativo en el número de pasajeros y vehículos desde la tarde del 28 de agosto hasta el 30 del mismo mes, de acuerdo con la empresa.

El mayor flujo de salida se anticipa para los días 1 y 2 de septiembre. Datos de la estación de autobuses de Giap Bat indican que el número de pasajeros podría alcanzar los 30.000 por día, lo que representa un aumento del 350 % en comparación con días normales, con entre 850 y 900 viajes de autobús diarios.

La compañía tiene previsto reforzar el servicio movilizando vehículos adicionales de distintas operadoras de transporte, redirigiendo autobuses de otras rutas cuando sea necesario y utilizando también unidades de reserva previamente alquiladas.

La distribución de los autobuses extra contempla: 324 unidades para Giap Bat, 530 para My Dinh y 146 para Gia Lam, según la demanda de cada jornada y ruta.

Asimismo, con el objetivo de mejorar el servicio, la empresa ha solicitado el respaldo del Departamento de Seguridad Pública de Hanoi y del Departamento de Construcción municipal para gestionar eficazmente el tránsito, garantizando así la seguridad y el orden vial durante los cuatro días festivos.

Al mismo tiempo, las autoridades competentes proporcionarán orientación y actualizaciones a las estaciones de autobuses sobre la regulación del tráfico, permitiendo actuar con rapidez ante cualquier situación que pueda surgir durante las operaciones de transporte./.

VNA/VNP

