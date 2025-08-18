Hanoi añadirá mil autobuses para atender la afluencia de viajeros durante el feriado del Día Nacional

Hanoi (VNA) – La empresa Estación de Transporte de Hanoi JSC tiene previsto incorporar mil autobuses adicionales con el objetivo de responder mejor a la creciente demanda de transporte público durante el feriado del Día Nacional de Vietnam, que se celebrará del 30 de agosto al 2 de septiembre, según informó su director, Pham Manh Hung.

Se añadirán hasta 1.000 autobuses para satisfacer mejor la demanda de transporte público durante el feriado del Día Nacional. (Foto ilustrativa: VNA)

Se espera un aumento significativo en el número de pasajeros y vehículos desde la tarde del 28 de agosto hasta el 30 del mismo mes, de acuerdo con la empresa.

El mayor flujo de salida se anticipa para los días 1 y 2 de septiembre. Datos de la estación de autobuses de Giap Bat indican que el número de pasajeros podría alcanzar los 30.000 por día, lo que representa un aumento del 350 % en comparación con días normales, con entre 850 y 900 viajes de autobús diarios.

La compañía tiene previsto reforzar el servicio movilizando vehículos adicionales de distintas operadoras de transporte, redirigiendo autobuses de otras rutas cuando sea necesario y utilizando también unidades de reserva previamente alquiladas.

La distribución de los autobuses extra contempla: 324 unidades para Giap Bat, 530 para My Dinh y 146 para Gia Lam, según la demanda de cada jornada y ruta.

Asimismo, con el objetivo de mejorar el servicio, la empresa ha solicitado el respaldo del Departamento de Seguridad Pública de Hanoi y del Departamento de Construcción municipal para gestionar eficazmente el tránsito, garantizando así la seguridad y el orden vial durante los cuatro días festivos.

Al mismo tiempo, las autoridades competentes proporcionarán orientación y actualizaciones a las estaciones de autobuses sobre la regulación del tráfico, permitiendo actuar con rapidez ante cualquier situación que pueda surgir durante las operaciones de transporte./.