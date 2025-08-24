Hanoi acoge con alegría el segundo ensayo general para desfile del Día Nacional de Vietnam

Aunque el segundo ensayo del desfile A80 no comenzará hasta las 8:00 P.M., muchas personas se han reunido en las calles de Hanoi, por donde pasarán los desfiles, desde primera hora de la tarde del 24 de agosto de 2025, para encontrar un buen lugar fácil de observar.

Un mar de personas con banderas rojas y estrellas amarillas en la intersección de Hung Vuong - Tran Phu. Foto: Van Diep - VNA

Mucha gente se reunió en las calles de Hanoi muy temprano. Foto: Van Diep - VNA

La felicidad. Foto: Van Diep - VNA

Tomando fotos de recuerdo. Foto: Hoang Hieu - VNA

La gente de Lang Son vino a Hanoi para esperar ver el segundo ensayo. Foto: Hoang Hieu - VNA

La gente da la bienvenida a los desfiles que recorren la calle Van Cao. Foto: Hoang Hieu - VNA

La gente con banderas rojas y estrellas amarillas. Foto: Van Diep - VNA

Un veterano y sus nietos llegaron temprano a la intersección de Hung Vuong - Tran Phu para ver el segundo ensayo del desfile A80. Foto: Van Diep - VNA