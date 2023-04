Hang tau: pueblo primitivo en la provincia vietnamita de Son La

Son La, Vietnam (VNA)- Desde que el distrito de Moc Chau en la provincia montañosa vietnamita de Son La fue coronado como el destino natural regional líder de Asia en World Travel Awards 2022, el número de visitantes a la localidad ha ido en aumento. Uno de los destinos locales más populares es el pueblo de Hang Tau, que permanece casi intacto.



Ubicada en la comuna de Chieng Hac, la aldea de Hang Tau es uno de los lugares vírgenes de la meseta de Moc Chau. La aldea es un centro agrícola de aproximadamente una hectárea y hogar de casi 20 casas del grupo minoritario étnico Mong.



La belleza prístina de las montañas y la vida pacífica de la gente local hacen de Hang Táu un lugar ideal para explorar. Especialmente en la primavera, los visitantes pueden encontrar flores de durazno y ciruelo camino al pueblo.



"Todo es perfectamente natural. El clima es fresco y la gente muy amable. Llevo aquí dos días y me siento encantada", compartió Nguyen Thi Cam Giang, turista proveniente de Ciudad Ho Chi Minh



"Después de un año de fuerte trabajo, a menudo me premio con un viaje. Me siento muy cerca de la naturaleza aquí. Puedo escapar del ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad por un tiempo y sentirme renovado cuando vuelvo al trabajo", expresó Phuong Thao, viajero proveniente de la ciudad de Son La.



Aunque el sitio turístico de Hang Tau ha estado abierto durante más de un año, la gente ha conservado sus valores tradicionales.



Muchos turistas consideran a Hang Tau "primitivo", debido a la carencia de electricidad, internet o señal móvil. La gente local aprovecha el agua de la montaña para uso diario.



Cada temporada, Hang Tau tiene su propia belleza. Con una naturaleza virgen, se está convirtiendo en un destino ideal para encontrar tranquilidad y paz mental./.