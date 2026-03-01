Guardia Fronteriza de Vietnam inspecciona lucha contra pesca IUU en Ciudad Ho Chi Minh

Autoridades de Ciudad Ho Chi Minh se reunieron el 28 de febrero de 2026 para prepararse para la Delegación de Inspección de la Comisión Europea. Fuente: VNA

Una delegación del Mando de la Guardia Fronteriza de Vietnam, encabezada por el primer coronel Tran Tuan Anh, subjefe del Estado Mayor de la Guardia Fronteriza, concluyó hoy una inspección sobre las labores de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en la zona fronteriza de Ciudad Ho Chi Minh.



Durante la visita, la delegación inspeccionó el Comando de la Guardia Fronteriza local, así como varios destacamentos y puestos de control fronterizo. La revisión se centró en la asimilación y aplicación de resoluciones, directivas, planes y documentos orientadores emitidos por instancias superiores para reforzar el combate contra la pesca IUU; el tratamiento de las infracciones; y la gestión, inspección y control de los buques pesqueros en sus operaciones de entrada y salida de puertos, incluyendo aquellas embarcaciones que no cumplen las condiciones legales para operar.



Al término de la inspección, Tuan Anh señaló diversas deficiencias y limitaciones, e instó a las unidades competentes a adoptar medidas correctivas de inmediato. Al mismo tiempo, reconoció las dificultades que enfrenta la Guardia Fronteriza de Ciudad Ho Chi Minh en la lucha contra la pesca IUU.



El jefe de la delegación exhortó además a reorganizar de manera proactiva las fuerzas y emplear con mayor eficacia los recursos disponibles para intensificar las patrullas, la inspección, el control y la gestión de los buques que entran y salen de los puertos, especialmente en zonas insulares, desembocaduras de ríos, canales y playas, donde se concentra un gran número de embarcaciones no registradas, no inspeccionadas, sin licencia de pesca o sin dispositivos de seguimiento por satélite (VMS). El objetivo es detectar oportunamente las infracciones, prevenirlas y sancionarlas con rigor.



Asimismo, subrayó la importancia de gestionar, explotar y utilizar de forma eficiente los programas informáticos del “Sistema VMS”, “Gestión y control de buques pesqueros” y “Trazabilidad”; acelerar la tramitación de los casos relacionados con la pesca IUU; resolver definitivamente los expedientes pendientes conforme a la ley; y reforzar la coordinación con los organismos competentes para supervisar y controlar estrictamente tanto la flota pesquera local como la procedente de otras localidades que opera en la zona.



La inspección tuvo como propósito evaluar objetivamente la situación y los resultados de la implementación de las tareas contra la pesca IUU, identificar dificultades y obstáculos, y servir de base para asesorar oportunamente al Mando de la Guardia Fronteriza en la adopción de directrices ajustadas a la realidad, mejorar la eficacia del trabajo y preparar adecuadamente los contenidos para la próxima misión de la Delegación de Inspección de la Comisión Europea (CE).



Según datos actualizados al 25 de febrero, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con 4.455 buques pesqueros: 1.618 con una eslora de entre 6 y menos de 12 metros; 610 de entre 12 y menos de 15 metros; y 2.227 que superan los 15 metros de longitud./.