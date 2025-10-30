Guardia Costera e Vietnam lanza una campaña intensiva contra la pesca ilegal

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Comando de la Región 3 de la Guardia Costera de Vietnam ha puesto en marcha una campaña intensiva para reforzar las patrullas, inspecciones y la aplicación de la ley con el fin de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Foto ilustrada (Fuente: VNA)



En una reunión celebrada el 28 de octubre en el distrito de Phuoc Thang, Ciudad Ho Chi Minh, el comando asignó tareas específicas a sus unidades para intensificar las operaciones en el mar. Según el plan, los buques de la Guardia Costera cooperarán estrechamente con los de la Flotilla 18 de la Guardia Fronteriza para patrullar y supervisar las aguas asignadas.



Todas las fuerzas aplicarán medidas coordinadas, incluidas la observación y el reconocimiento, para garantizar que ninguna embarcación sospechosa quede sin control, especialmente aquellas que pierdan la señal del sistema de monitoreo de embarcaciones (VMS).



Se inspeccionarán todos los barcos que presenten signos de infracción, como operar en zonas de pesca extranjeras, desconectar los dispositivos VMS o pertenecer al grupo de “tres no” (sin registro, sin licencia de pesca o sin inspección).



Al intervenir en el acto de lanzamiento, Nguyen Minh Khanh, subcomandante y jefe de Estado Mayor del Comando de la Región 3, instó a todas las unidades a mantener un alto sentido de responsabilidad y a garantizar una preparación completa en términos de personal, embarcaciones y equipos.



Subrayó la importancia de realizar patrullas e inspecciones conforme a la ley, garantizando al mismo tiempo la seguridad absoluta durante las operaciones. Las unidades deberán también informar diariamente sobre la situación para recibir orientación oportuna del mando superior.



El Comando de la Región 3 de la Guardia Costera reafirmó su compromiso de cumplir estrictamente las directrices del Primer Ministro y del Ministerio de Defensa, actuando con firmeza contra todas las violaciones relacionadas con la pesca ilegal. El objetivo es eliminar por completo las actividades pesqueras ilegales antes de la quinta inspección de la Comisión Europea (CE) en Vietnam, contribuyendo así a los esfuerzos del país por levantar la “tarjeta amarilla” de la CE en 2025.



Cualquier infracción detectada será sancionada rigurosamente, mientras que se reforzará la coordinación con las autoridades locales y organismos competentes para evitar reincidencias.



Durante las patrullas, los oficiales de la Guardia Costera también realizarán actividades de divulgación y orientación a los pescadores sobre el cumplimiento de las normativas pesqueras, y estarán preparados para llevar a cabo operaciones de búsqueda, rescate y otras misiones de emergencia cuando sea necesario. ./.