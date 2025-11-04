Guardia Costera de Vietnam incauta barcos con equipos VMS ilegales

An Giang, Vietnam (VNA) El Comando de la Región 4 de la Guardia Costera de Vietnam informó que las fuerzas competentes detectaron e incautaron dos barcos pesqueros que almacenaban y transportaban de forma ilegal equipos del Sistema de Monitoreo de Buques (VMS) de otras embarcaciones en la zona marítima del sudoeste.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)



En concreto, en la madrugada del 2 de noviembre, el Grupo de Trabajo del Comando, en coordinación con el Puesto de Guardia Fronteriza del Puerto An Thoi, inspeccionó el buque pesquero número KG-31397-TS, propiedad de Luu Thanh Phong (nacido en 1970 y residente en el barrio 6 de An Thoi, Zona Especial de Phu Quoc, provincia de An Giang).



Durante la revisión, se constató que el buque almacenaba y transportaba un dispositivo VMS de la embarcación número KG-92827-TS.



En el mismo día, las fuerzas competentes también descubrieron en un barco sin número de registro, capitaneado por Bui Van Binh (nacido en 1972, residente en el barrio de Vinh Thong, provincia de An Giang), un dispositivo VMS del buque pesquero número KG-93231-TS.



El almacenamiento y transporte ilegal de equipos VMS es una táctica que usan los infractores para encubrir la ubicación operativa de otros buques pesqueros en el mar, engañar al sistema de monitoreo y evitar la detección de violaciones pesqueras, especialmente las infracciones en aguas extranjeras.



El Comando de la Región 4 de la Guardia Costera ordenó al Grupo de Trabajo que elabore un acta de detención temporal de los navíos, precinte las pruebas y escolte a las dos embarcaciones infractoras al Escuadrón Portuario 401 en la zona especial de Phu Quoc para su investigación y tratamiento de acuerdo con las disposiciones legales./.