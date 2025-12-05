Da Nang, Vietnam (VNA) – En 2025, el Mando de la Región 2 de la Guardia Costera de Vietnam modernizó sus métodos de patrulla y control, al tiempo que dominó nuevos equipos técnicos, reforzando así la protección de la soberanía y la seguridad nacionales en el mar.

Guardacostas vietnamitas en primera línea contra la pesca ilegal e infracciones marítimas. (Foto: VNA)



A lo largo del año, la unidad realizó 223 salidas al mar, acumulando más de 120.000 millas náuticas navegadas con total seguridad. Detectó y manejó cerca de 200 infracciones de la legislación marítima, desmanteló ocho casos relacionados con estupefacientes y sancionó a 41 embarcaciones por violaciones vinculadas a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



El Mando de la Región 2 también llevó a cabo eficazmente 22 programas de “Los guardacostas acompañan a los pescadores” y 16 actividades de movilización comunitaria en apoyo a minorías étnicas y religiosas.



La unidad continuó promoviendo la sensibilización sobre la normativa, especialmente acerca de la lucha contra la pesca ilegal, entre más de 8.150 habitantes y pescadores. Asimismo, coordinó la participación de delegaciones de cinco provincias centrales para apoyar a las zonas afectadas por desastres naturales.



Según el general de brigada Tran Quang Tuan, comandante de la Región 2, las misiones se realizaron de manera sincrónica y rigurosa en 2025, en estrecha coordinación con otras fuerzas, garantizando una vigilancia continua de las zonas marítimas y una respuesta rápida ante situaciones sensibles, especialmente aquellas relacionadas con la soberanía marítima. La unidad también intensificó el entrenamiento, reforzó la disciplina y fortaleció el trabajo político.



Para 2026, el Mando continuará aplicando estrictamente las directrices de defensa, mantendrá una alta preparación operativa y reforzará la coordinación interinstitucional para seguir de cerca la evolución de la situación marítima y responder de forma rápida y adecuada. Las operaciones de búsqueda y rescate seguirán siendo una prioridad, junto con la movilización comunitaria y la sensibilización contra la pesca ilegal./.