Guardacostas de Vietnam e India delinean planes para profundizar cooperación marítima

Hanoi (VNA) — Las Guardias Costeras de Vietnam y de la India celebraron su sexta Reunión bilateral en Hanoi el 20 de agosto para revisar los resultados de la cooperación y establecer directrices para fortalecer la asociación práctica y el apoyo mutuo en los próximos años.

En la reunión. (Foto: qdnd.vn)

El mayor general Vu Trung Kien conversa con el teniente general Anand Prakash Badola. Foto: (Foto: qdnd.vn)

La reunión fue copresidida por el mayor general Vu Trung Kien, subcomandante encargado de la Ley de la fuerza vietnamita, y el subdirector adjunto de la fuerza india, Anand Prakash Badola.

Trung Kien señaló que ambas fuerzas han ampliado de manera constante la colaboración en los últimos años mediante intercambios de delegaciones, compartir experiencias profesionales, visitas recíprocas de buques, ejercicios conjuntos, formación y desarrollo de capacidades.

Estas iniciativas, subrayó, han mejorado las capacidades de aplicación de la ley marítima y han fomentado vínculos más sólidos entre las dos fuerzas y naciones.

Ambas partes también han participado activamente en marcos multilaterales como el Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia (ReCAAP), la Reunión de Jefes de Agencias de Guardacostas Asiáticas (HACGAM) y la Cumbre Global de Guardacostas (CGGS), contribuyendo a la paz y estabilidad marítima regional y global.

Destacó la valoración de la Guardia Costera de Vietnam de los esfuerzos de su similar india en mantener de manera flexible actividades de cooperación efectivas, lo que ha fortalecido aún más los estrechos y crecientes lazos entre ambas partes.

Por su parte, Badola propuso la pronta reanudación del programa de “ship-rider” para mejorar la interoperabilidad en los ejercicios conjuntos, y pidió una cooperación más amplia en programas de formación centrados en la aplicación de la ley en el mar, búsqueda y rescate, y respuesta a la contaminación marina.

De cara al futuro, ambas partes acordaron mantener visitas recíprocas de buques, aumentar la participación en entrenamientos y conferencias organizadas por cada país y apoyarse mutuamente en foros multilaterales.

También discutieron institucionalizar un ejercicio conjunto llamado “Sahyog-Cooperation” como una actividad anual durante las visitas recíprocas de buques, simbolizando la asociación entre las dos fuerzas.

El próximo encuentro está programado para realizarse en la India en 2026./.