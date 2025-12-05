Graves inundaciones causan interrupciones en provincia de Lam Dong

Lam Dong, Vietnam (VNA) – La policía acordonó la noche de hoy un tramo de la Carretera Nacional 1A que atraviesa la comuna de Ham Thang, en la provincia centrovietnamita de Lam Dong, después de que unas extensas inundaciones la dejaron intransitable.

La Carretera Nacional 1A, que atraviesa la comuna de Hong Son en Lam Dong, se encuentra gravemente inundada. Foto: VNA





Además de Ham Thang, tramos de la Carretera Nacional 1A que atraviesan las comunas de Hong Son y Luong Son, así como partes de la Carretera Nacional 28 en la comuna de Ham Liem, también quedaron sumergidos, lo que impidió o dificultó el paso de vehículos.



A las 19:00 horas, las intensas lluvias prolongadas, combinadas con las descargas de los embalses de riego, causaron graves inundaciones en varias zonas costeras de Lam Dong, incluyendo Ham Thuan, Ham Thuan Bac, Ham Liem, Luong Son y Ham Thang.

Los informes preliminares de las autoridades locales indicaron que hasta mil 705 viviendas se habían inundado hasta la tarde, y que el nivel del agua seguía subiendo. Más de 1.000 hogares, gravemente afectados por las profundas inundaciones, fueron evacuados urgentemente a lugares seguros. Las zonas más afectadas incluyeron comunas y barrios costeros como Ham Liem, Luong Son y Lien Huong.



Las autoridades locales están desplegando personal adicional para colaborar con la policía de tránsito en la redirección y regulación del tráfico, garantizando así la seguridad de los residentes y los vehículos en las zonas gravemente inundadas./.