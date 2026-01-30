Gobierno vietnamita evalúa proyectos clave de transporte

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, jefe del Comité Directivo Estatal para los proyectos nacionales importantes y obras clave del sector del transporte, presidió hoy la 23.ª reunión del Comité, celebrada de forma virtual con la participación de 27 localidades involucradas en proyectos prioritarios.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, habla en el evento. Foto: Duong Giang - VNA



Durante la reunión, el jefe de Gobierno destacó la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de las autopistas y carreteras ya finalizadas, evaluando sus criterios, normas y estándares técnicos, así como las auditorías y liquidaciones conforme a la normativa y dentro de los plazos establecidos.

También subrayó la importancia de garantizar el progreso, la calidad, la seguridad, el cumplimiento de los requisitos técnicos y estéticos, y la protección del medio ambiente. Asimismo, instó a prestar especial atención a las condiciones de vida, tanto materiales como espirituales, de las poblaciones reubicadas por los proyectos.

En el evento. Foto: VNA

En cuanto a los proyectos ejecutados por las localidades, como las autopistas Tuyen Quang–Ha Giang, Huu Nghi–Chi Lang, Dong Dang–Tra Linh, Cao Lanh–An Huu, Khanh Hoa–Buon Ma Thuot, el Anillo 3 de Ciudad Ho Chi Minh y la autopista Chau Doc–Can Tho–Soc Trang, el premier pidió una revisión de los obstáculos existentes, prestando especial atención a la situación en la que un mismo tramo podría tener demasiados contratistas. Esta revisión debe ir acompañada de un refuerzo en la lucha contra la corrupción y la prevención de actos irregulares, una vez concluidas las obras.

El jefe del Ejecutivo también exhortó a las provincias montañosas, como Lai Chau, Son La, Cao Bang y Tuyen Quang, a centrarse en el desarrollo de la infraestructura vial e invertir en autopistas adecuadas para fomentar el desarrollo socioeconómico.

Según los informes presentados, en cumplimiento de las conclusiones de la 22.ª reunión, celebrada el 9 de diciembre de 2025, el Primer Ministro asignó 31 tareas a ministerios, sectores y localidades, con el objetivo de completar 3.000 kilómetros de autopistas y carreteras costeras, finalizar la primera fase del Aeropuerto Internacional de Long Thanh y organizar ceremonias de inicio y finalización de obras con motivo del XIV Congreso Nacional del Partido.

Hasta la fecha, se han cumplido 13 de las 18 tareas dentro del plazo previsto. Se ha abierto técnicamente 3.345 kilómetros de autopistas principales y 458 kilómetros de enlaces y accesos, completándose prácticamente toda la autopista Norte–Sur desde Cao Bang hasta Ca Mau. También se han terminado 1.701 kilómetros de carreteras costeras y la primera fase del Aeropuerto Internacional de Long Thanh. Varias de estas obras fueron inauguradas y puestas en operación el 19 de diciembre de 2025.

Ministerios, sectores y localidades han coordinado con éxito las ceremonias de inauguración, inicio de obras y apertura técnica de 234 proyectos en 34 provincias y ciudades, con una inversión total superior a los 130,7 mil millones de USD. Además, se propuso el reconocimiento a colectivos e individuos destacados en el movimiento “500 días y noches de emulación para completar 3.000 kilómetros de autopistas”.

Sin embargo, persisten cinco tareas relacionadas con la preparación y aprobación de políticas de inversión y la liberación de terrenos, que aún no cumplen el cronograma. Los inversores y contratistas están trabajando con turnos intensivos para superar las dificultades derivadas de las condiciones climáticas y completar las obras restantes lo antes posible, con el fin de atender la demanda de transporte durante el Tet (Año Nuevo Lunar).

Para garantizar la eficiencia operativa, el Ministerio de Construcción está impulsando la implementación de sistemas inteligentes de gestión del tráfico, cobro automático de peajes y control de carga vehicular en el tramo oriental de la autopista Norte–Sur./.