Gobierno vietnamita destina fondos urgentes a 4 provincias afectadas por inundaciones

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó hoy la Decisión N° 2221/QD-TTg, por la cual se destinan 140 mil millones de VND (5,3 millones de USD) a las provincias de Thai Nguyen, Cao Bang, Lang Son y Bac Ninh para ayudarlas a mitigar los daños causados por las recientes lluvias e inundaciones.

Zona inundada del barrio de Tan Thinh (provincia de Thai Nguyen). (Fuente: VNA)

Este apoyo financiero, que proviene del presupuesto de contingencia del Gobierno central para el año 2025, se distribuirá de la siguiente manera: 50 mil millones de VND para Thai Nguyen, 30 mil millones de VND para cada una de las otras tres provincias, tal como lo solicitó el Ministerio de Finanzas en su documento N° 15559/BTC-NSNN, fechado el 8 de octubre de 2025.

El jefe del Ejecutivo ha instruido a los comités populares de estas localidades a gestionar y utilizar los fondos de acuerdo con las leyes sobre presupuesto estatal y otros marcos legales, garantizando que se empleen de manera transparente, eficiente y en beneficio de las personas afectadas, evitando cualquier mal uso o corrupción.

Además, se les ha pedido que informen sobre el uso de estos recursos a los Ministerios de Finanzas y de Agricultura y Medio Ambiente, y a otras autoridades pertinentes, para que se integren en un informe final que será presentado al Primer Ministro.

Es importante destacar que, con anterioridad, el 2 de octubre de 2025, el jefe de Gobierno ya había firmado la Decisión N° 2171/QD-TTg, asignando más de 2,5 billones de VND (95,7 millones de USD) a 15 provincias y ciudades para reparar los daños causados por el tifón Bualoi y otros desastres naturales que afectaron al país desde el inicio del año.

El objetivo de esta ayuda es rehabilitar las infraestructuras esenciales, reparar obras de prevención de inundaciones y garantizar la estabilidad de la vida de las personas en las zonas más afectadas por estos fenómenos climáticos./.