Gobierno presenta informe sobre la implementación de resoluciones del Parlamento

Hanoi (VNA) El viceprimer ministro permanente Nguyen Hoa Binh presentó hoy un informe del Gobierno sobre la implementación de 16 resoluciones de la Asamblea Nacional (NA) de las XIV y XV Legislaturas, vinculadas a la supervisión temática y a las actividades de interpelación, durante décimo período de sesiones del actual mandato legislativo.

El viceprimer ministro permanente Nguyen Hoa Binh interviene en la reunión. (Fuente: VNA)







Según el vicepremier, el Gobierno ha actuado con determinación y obtenido numerosos resultados destacados, aunque todavía persisten desafíos pendientes.





En el ámbito financiero, el Gobierno revisó 12 leyes y sometió a la Asamblea Nacional 8 leyes vinculadas al presupuesto, los precios, la gestión del capital estatal y los impuestos especiales. También aprobó 108 de los 111 planes nacionales. La preparación y asignación presupuestaria se mantiene bajo estricto control, y varios proyectos rezagados han sido revisados y desbloqueados.





Además, se aplicaron medidas para revitalizar el mercado de bonos corporativos y se conservó la calificación crediticia nacional en un nivel positivo. Las políticas fiscales y monetarias continúan orientadas al apoyo de la recuperación socioeconómica.





En el sector bancario, la política monetaria se ha gestionado con proactividad y flexibilidad, en estrecha coordinación con la política fiscal, con el objetivo de estabilizar la macroeconomía, contener la inflación y asegurar los principales equilibrios. El Gobierno también sigue mejorando el marco legal y gestionando los bancos adquiridos obligatoriamente. A finales de octubre de 2025, la tasa de morosidad se situó en el 1,64%. Asimismo, se fortaleció la supervisión del mercado del oro.





En el sector de Industria y Comercio, el Gobierno emitió decisiones para ajustar el Plan Energético VIII y sus planes de implementación, además de promulgar el mecanismo de compraventa de electricidad procedente de energías renovables y las políticas para fomentar la energía solar en tejados. La línea de transmisión de 500 kV Quang Trach – Pho Noi se completó antes de lo previsto. La gestión del mercado y la lucha contra el contrabando y el fraude comercial también registraron avances significativos.





En los ámbitos agrícola y medioambiental, el Gobierno centró sus esfuerzos en eliminar obstáculos para la aplicación de las leyes de tierras, minerales y silvicultura; y en aprobar la estrategia de desarrollo agrícola sostenible y las planificaciones sectoriales. Se puso en marcha el proyecto de 1 millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones. Los datos catastrales de casi 57 millones de terrenos fueron finalizados. También se impulsó la incorporación de ciencia, tecnología y transformación digital en el monitoreo de embarcaciones pesqueras y la prevención de desastres naturales.

En materia de infraestructura y desarrollo urbano, el Gobierno avanzó en el proyecto de construcción de 1 millón de viviendas sociales; priorizó la inversión en la autopista Norte-Sur en el este, los cinturones de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, y el aeropuerto de Long Thanh; y puso en operación 2.476 km de autopistas, con el objetivo de superar los 3.000 km para 2025. Además, se implementó el cobro electrónico continuo en todas las estaciones BOT, mientras que los accidentes de tráfico disminuyeron en los tres indicadores principales.





El Gobierno también dirigió la elaboración y presentación de resoluciones destinadas a impulsar el progreso científico y tecnológico, la innovación y el desarrollo biotecnológico; promovió la inversión empresarial en ciencia y tecnología; amplió el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico Empresarial; y evaluó el índice de innovación a nivel local.





En el ámbito de la transformación digital, el Gobierno emitió un programa nacional, una estrategia de infraestructura digital y un plan de información y comunicación. Asimismo, desarrolló la Ley de Telecomunicaciones de 2023 y sus decretos rectores, creando un entorno competitivo más equilibrado en el mercado de las telecomunicaciones.





En educación, el Gobierno presentó la Resolución 71-NQ/TW para impulsar el desarrollo educativo y formativo; remitió a la Asamblea Nacional la Ley del Profesorado y nuevas políticas de exención y apoyo al pago de matrícula; y elaboró varios proyectos de ley relacionados con el sector. Se está ejecutando el plan para construir 100 internados en comunas fronterizas. El conjunto unificado de libros de texto a nivel nacional se aplicará a partir del curso 2026-2027. Vietnam figura entre los 21 países que podrían alcanzar antes los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en educación para 2030./.