Gobierno local de dos niveles impulsa reformas administrativas en Vietnam

Hanoi (VNA) – Casi un año después de la implementación del modelo de gobierno local de dos niveles, la estructura administrativa en Vietnam se ha vuelto más compacta, los procedimientos administrativos se tramitan con mayor rapidez y las autoridades de base están más cerca de la población.

Los funcionarios y empleados públicos de la comuna de Chuyen My, en Hanoi, están dedicados a servir y facilitar la vida de la gente. Foto: VNA.

Sin embargo, también han surgido nuevas presiones relacionadas con el personal, la descentralización, la infraestructura digital y la operación práctica del nuevo modelo. Las recientes directrices del Gobierno central reflejan la determinación de perfeccionar este sistema para mejorar su eficacia y eficiencia.

Recientemente, el Primer Ministro emitió la Directiva No. 18/CT-TTg sobre el fortalecimiento de la calidad de los cuadros y funcionarios a nivel comunal. El documento exige revisar integralmente la calidad del personal, ubicar a “la persona adecuada en el puesto adecuado, en el momento y lugar adecuados”, reducir la plantilla de quienes no cumplan con los requisitos y priorizar a funcionarios con capacidad, experiencia y conocimientos especializados. La evaluación del desempeño estará vinculada directamente al progreso en la resolución de tareas y al nivel de satisfacción de ciudadanos y empresas.

En otras orientaciones importantes, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, calificó la revisión del sistema jurídico como un “inventario institucional integral”, subrayando la necesidad de identificar regulaciones que obstaculicen el desarrollo y evitar informes formales o superficiales.

Por su parte, el primer ministro Le Minh Hung pidió impulsar la descentralización acompañada de mecanismos de supervisión y utilizar los resultados de la reforma administrativa como criterio para evaluar responsabilidades. El Gobierno eliminó 184 trámites administrativos, descentralizó 134 procedimientos y abolió 890 condiciones de negocio. Una resolución emitida en abril de 2026 fijó además el objetivo de reducir en un 50 % el tiempo y los costos de los procedimientos administrativos respecto a 2024.

En las localidades se registran cambios positivos. La provincia central de Lam Dong redujo en 66,6 % las unidades partidistas y en 61,9 % las unidades administrativas locales, además de movilizar a más de 730 funcionarios para reforzar el nivel de base y promover competencias digitales entre el personal comunal. En la provincia norteña de Thai Nguyen, tras la fusión con Bac Kan, se redujeron 188 unidades administrativas comunales y la mitad de los organismos especializados provinciales. La transformación digital permitió tramitar expedientes administrativos con una tasa de resolución del 97,2 % y brindar asistencia virtual las 24 horas a la ciudadanía.

No obstante, persisten dificultades. Algunas localidades todavía enfrentan problemas en la distribución de tareas, desequilibrios de personal y limitaciones en la aplicación de tecnologías digitales. En la ciudad central de Da Nang, parte de los funcionarios aún no se adapta al nuevo método de trabajo, lo que llevó a reforzar la disciplina y elevar la calidad del personal. Incluso en el ámbito de defensa, las autoridades militares de la localidad de Bac Ninh propusieron revisar y resolver obstáculos derivados del nuevo modelo organizativo.

La experiencia del último año demuestra que la racionalización del aparato administrativo y el gobierno local de dos niveles constituyen una política adecuada que ya genera efectos positivos. Sin embargo, sigue siendo urgente perfeccionar las instituciones, mejorar la calidad del personal, acelerar la transformación digital y profundizar la descentralización. Cuando las competencias estén acompañadas de responsabilidades claras y el personal sea asignado correctamente, este modelo podrá convertirse en un motor para un desarrollo rápido y sostenible./.​