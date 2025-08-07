Gobierno de Vietnam evalúa situación socioeconómica del mes de julio

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy la reunión ordinaria del Gobierno, centrada en evaluar la situación socioeconómica de julio y de los primeros siete meses del año.

En la cita (Fuente: VNA)

La sesión también abordó el desembolso de inversión pública, la implementación de los tres programas nacionales clave, la reorganización administrativa y el funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles.

Celebrada en línea con 34 provincias y ciudades, el evento contó con la participación de miembros del Buró Político, del Comité Central del Partido, viceprimeros ministros, dirigentes de ministerios, agencias gubernamentales y representantes de organizaciones del Partido, de la Asamblea Nacional, así como líderes de localidades y grandes conglomerados económicos.

En su discurso de apertura, el premier subrayó que, al estar en el octavo mes del año, el tiempo restante es limitado y las tareas son numerosas y exigentes. En este contexto, instó a todo el aparato estatal a redoblar esfuerzos y acelerar el ritmo de trabajo para cumplir las metas trazadas para 2025 y el mandato 2021-2025.

A pesar de un contexto internacional complicado, marcado por conflictos prolongados, rivalidades estratégicas entre grandes potencias y nuevas políticas arancelarias de Estados Unidos, Vietnam logró mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar los principales equilibrios de la economía.

En los primeros siete meses del año, por primera vez, el comercio exterior del país superó los 500 mil millones de dólares, con un superávit de más de 10 mil millones. Los sectores de agricultura, industria y servicios mostraron un crecimiento positivo. Se priorizó el desarrollo cultural y social, se garantizó el bienestar social y mejoró la calidad de vida de la población. Además, se fortalecieron la defensa nacional, la seguridad y las relaciones exteriores.

No obstante, el jefe de Gobierno también reconoció los retos persistentes: los motores tradicionales del crecimiento muestran señales de debilitamiento, mientras que los nuevos aún necesitan tiempo para consolidarse. Persisten trabas institucionales y administrativas, junto con problemas sociales como la falsificación de productos, el tráfico de drogas y los riesgos cibernéticos. A ello se suman las amenazas de desastres naturales y brotes epidémicos.

El premier Minh Chinh pidió a los Ministerios, sectores y localidades evaluar de forma integral la situación de los últimos siete meses, identificar tanto avances como limitaciones, y proponer soluciones concretas y viables para alcanzar la meta de crecimiento del 8,3 - 8,5 % en 2025.

También subrayó la necesidad de avanzar con firmeza en los cuatro pilares estratégicos definidos por el Buró Político, en particular el desarrollo del sector privado; reducir al menos un 30% los trámites y costos administrativos; culminar la reorganización del aparato administrativo local; erradicar viviendas precarias; destrabar proyectos pendientes; y preparar obras y actividades conmemorativas rumbo al 80.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional (2 de septiembre)./.