Gobierno de Vietnam destina 1,1 billones de dongs a cuatro provincias afectadas por inundaciones

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Ho Duc Phoc firmó la Decisión Nº 2572/QD-TTg, por la cual el Gobierno aprobó la asignación de 1,1 billones de dongs (41,47 millones de USD) del fondo de reserva presupuestaria central de 2025 para apoyar de manera urgente a las provincias de Khanh Hoa, Lam Dong, Gia Lai y Dak Lak en la reparación de los daños provocados por las recientes inundaciones.

La ayuda de emergencia se carga en un helicóptero para ser enviada a los residentes aislados por las inundaciones. (Foto: VNA)

De acuerdo con la decisión, Khanh Hoa recibirá 150 mil millones de dongs; Lam Dong, 300 mil millones; Gia Lai, 150 mil millones; y Dak Lak, 500 mil millones, en línea con la propuesta presentada por el Ministerio de Finanzas en el documento Nº 18147/BTC-NSNN el mismo día.

El Gobierno pidió a las autoridades locales que equilibren sus presupuestos y movilicen recursos financieros adicionales, junto con los fondos asignados por el presupuesto central, para ejecutar con prontitud las labores urgentes de recuperación tras el desastre.

Asimismo, las provincias deberán administrar y utilizar los recursos suplementarios de manera transparente y conforme a la legislación, garantizando su uso correcto y evitando pérdidas o irregularidades.

También deberán remitir informes sobre el uso de estos fondos al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y a los organismos pertinentes para su posterior consolidación y presentación al Primer Ministro.

Ese mismo día, en Dak Lak, avanzaban también las labores de distribución de ayuda alimentaria. El Departamento de Salud provincial recibió arroz del sistema de reservas nacionales, y ya entregó 160 toneladas a las comunas Tuy An Nam y Son Hoa.

Asimismo, se encuentran en proceso de distribución otras 380 toneladas para cinco comunas y barrios que sufrieron afectaciones severas por las inundaciones. Está previsto que, antes del 26 de noviembre, se complete la entrega de un total de 2.000 toneladas de arroz destinadas a 24 comunas y barrios, siguiendo criterios de rapidez, transparencia y correcta focalización.

La asignación simultánea de recursos financieros y alimentarios reafirma el compromiso del Gobierno con el principio de “no dejar a nadie atrás”, y busca ayudar a que las comunidades afectadas por las inundaciones puedan superar las dificultades y estabilizar su vida cotidiana cuanto antes./.