Gobierno de Venezuela condecora a brigada de rescate de Vietnam

Caracas (VNA) - El Gobierno de Venezuela condecoró al contingente de búsqueda y salvamento de Vietnam con la Medalla “Héroe de Venezuela” de Primera Clase, y con la distinción de Segunda Clase a todos sus integrantes, en reconocimiento a su valentía, espíritu de entrega y asistencia humanitaria tras el reciente sismo que afectó al país sudamericano.

La ceremonia oficial se efectuó en la mañana del 6 de julio (hora local) y estuvo presidida por el teniente coronel Raúl Serrano Chacón, oficial del Comando de la Guardia de Honor Presidencial y coordinador de la misión humanitaria de Vietnam, quien actuó en representación y por autorización expresa del Ejecutivo venezolano.