Gobierno aprueba estrategia para proyectar imagen de Vietnam al mundo

Hanoi (VNA) El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó recientemente la Decisión No. 173/QD-TTg que promulga la Estrategia de comunicación para promover la imagen del país en el extranjero para el período 2026-2030, con visión a 2045.

Turistas experimentan un recorrido en triciclo por el lago Hoan Kiem. (Foto: VNA)

La estrategia no es meramente una cuestión de información y propaganda, sino una herramienta blanda con gran significado estratégico que sirve directamente al desarrollo nacional y está estrechamente vinculada a los objetivos a largo plazo del país hasta 2045.

Según el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, un aspecto clave de la Estrategia es que, por primera vez, exige el desarrollo de una imagen nacional unificada a nivel estratégico, sirviendo de base para todas las actividades de comunicación y divulgación al respecto.

Sobre esta base, la imagen de Vietnam ya no se comunica de forma fragmentada y desarticulada entre diferentes sectores o agencias, sino que se posiciona de manera holística y consistente, adaptándose flexiblemente a cada mercado, región y grupo de audiencia internacional.

La estrategia tiene como objetivo construir y difundir la imagen de Vietnam como un país políticamente estable y económicamente dinámico con una rica identidad cultural, un deseo de innovación, un entorno atractivo para la inversión y los negocios, un destino seguro y amigable y un socio confiable y responsable de la comunidad internacional.

También plantea hacer de Vietnam un país con una imagen y una marca fuertes para 2045, año en el que aspira a ser reconocido de manera clara y positiva por la comunidad internacional, figurar entre los tres mejores de la ASEAN y ubicarse en el top 30 a nivel mundial en el Índice de Poder Blando, convertirse en un destino atractivo para el turismo, la inversión, la innovación y el intercambio cultural internacional, ayudando a materializar el objetivo de ser una nación desarrollada y de altos ingresos.

La estrategia enfatiza la necesidad de renovar de manera integral los métodos de comunicación para alcanzar la profesionalidad, la modernidad y la conformidad con los estándares internacionales.

El contenido de las campañas comunicativas debe garantizar la precisión, la objetividad, el atractivo, la diversidad de formatos y la idoneidad para cada público objetivo.

La combinación armoniosa de medios tradicionales y digitales, y entre la divulgación directa y en línea, se consideran la dirección principal para ampliar el alcance y mejorar la eficacia de la difusión de la imagen de Vietnam a través de plataformas transfronterizas.

Además, la estrategia destaca la fuerte aplicación de los éxitos de tecnología digital, big data e inteligencia artificial en todo el proceso de comunicación de la imagen nacional, desde la investigación de audiencias y la elaboración de mensajes hasta la producción de contenidos, distribución y medición de la efectividad.

Otro aspecto importante que plantea la estrategia es promover la participación de toda la sociedad en las tareas de comunicación. Además de las funciones esenciales de los organismos del Partido y del Estado, se anima a empresas, intelectuales, artistas, la comunidad creativa y, en especial, la comunidad de residentes connacionales en el extranjero, a participar en la difusión de la imagen de Vietnam a través de sus propias experiencias, prestigio y voz.

El fortalecimiento de la coordinación intersectorial, la promoción de cooperación público-privada y la movilización de recursos sociales de manera sincrónica se consideran también factores cruciales para crear un efecto spillover en la materia.

La promulgación de la estrategia demuestra la fuerte determinación política del Gobierno de hacer de la imagen nacional un pilar blando fundamental, contribuyendo a mejorar la posición, el prestigio y el atractivo de Vietnam en el escenario internacional y sirviendo eficazmente al desarrollo a largo plazo del país./.