Gobernadora general de Australia concluye visita de Estado a Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La gobernadora general de Australia, Sam Mostyn, y su esposo, Simeon Beckett, partieron el 12 de septiembre de Ciudad Ho Chi Minh, concluyendo su visita de Estado a Vietnam por invitación del presidente del país indochino, Luong Cuong, y su cónyuge.



La gobernadora general de Australia, Sam Mostyn, se reúne con Tran Luu Quang, secretario del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)



Durante su estancia del 9 al 12 de septiembre en Vietnam, Mostyn visitó el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh y depositó flores en el Monumento de Héroes y Mártires en la calle Bac Son, en Hanoi.



Fue recibida por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam. El presidente Luong Cuong presidió la ceremonia oficial de bienvenida y sostuvo conversaciones y un banquete en honor de la dirigente australiana. El primer ministro, Pham Minh Chinh, y el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, también mantuvieron reuniones con la visitante.



En los encuentros, los líderes vietnamitas saludaron la primera visita de Estado de la gobernadora general al país. Felicitaron a Australia por sus logros en diversos campos, especialmente en ciencia y tecnología, diversidad cultural y respuesta al cambio climático, y expresaron su confianza en que el país oceánico continuará consolidando su posición y contribuyendo activamente a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



Por su parte, Mostyn expresó su buena impresión sobre el país, la gente y la rica tradición histórica y cultural de Vietnam, así como el espíritu optimista y la resiliencia de su pueblo en el proceso de construcción nacional.



Subrayó que Vietnam es uno de los socios más confiables de Australia y reiteró su deseo de que ambas partes sigan colaborando estrechamente en todos los sectores, en aras de una región pacífica, estable y próspera.



Los dirigentes de ambos países coincidieron en que la elevación de las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Integral en marzo de 2024 fue un paso histórico que demuestra la confianza mutua y la firme determinación de las dos partes de fortalecer aún más sus vínculos en esta nueva etapa.



Durante su visita, Mostyn también se reunió con Nguyen Xuan Thang, miembro del Buró Político, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central. Además, asistió y pronunció un discurso en el III Foro Vietnam-Australia sobre la construcción de un servicio público de excelencia en una nueva era de desarrollo. También se reunió con Tran Luu Quang, secretario del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh.



Otras actividades de la gobernadora general incluyeron su participación en la ceremonia de apertura de la oficina de representación del Instituto de Políticas Australia-Vietnam en Hanoi, una visita a las fuerzas vietnamitas de mantenimiento de la paz en Ciudad Ho Chi Minh y un paseo por el lago Hoan Kiem con su esposo, donde disfrutó del paisaje otoñal y se reunió con la gente de la capital milenaria./.