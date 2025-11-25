Gira del premier vietnamita por países de Medio Oriente y África impulsa cooperación global

Hanoi (VNA) Las visitas oficiales del primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, a Kuwait y Argelia, así como su participación en la Cumbre del G20 y actividades bilaterales en Sudáfrica contribuirán a fortalecer y reactivar el espacio de cooperación entre las partes.



El primer ministro Pham Minh Chinh se reúne con su homólogo de Kuwait, el jeque Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah. (Foto: VNA)



La agenda del jefe del Gobierno vietnamita contó con numerosas actividades, especialmente reuniones y conversaciones con líderes de esos tres países.



En consecuencia, Vietnam y las tres naciones elevaron sus relaciones al nivel de asociación estratégica, convirtiendo a Kuwait, Argelia y Sudáfrica en los primeros tres socios estratégicos de Vietnam con la región de Medio Oriente y África.



La actualización de las relaciones al respecto refleja una alta confianza política y amplía la escala y el alcance de la cooperación en todos los campos, especialmente en economía, inversión, cultura, ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, educación y formación.

En particular, se identifica la cooperación económica como la base para promover que las relaciones bilaterales sean más profundas, sustantivas y efectivas.



Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores, informó que la elevación de los lazos a una asociación estratégica entre el país indochino y Kuwait, Argelia y Sudáfrica, demuestra que esos tres Estados están muy dispuestos a fortalecer la cooperación y el intercambio en defensa y seguridad con Vietnam.



Además de eso, están dispuestos a ser la puerta de entrada para que Vietnam fortalezca los vínculos con la región de Medio Oriente y África, a través del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), del cual Kuwait es un miembro importante, o la Unión Africana, de la cual Sudáfrica y Argelia constituyen países con posiciones importantes, comunicó.



Durante las visitas, el premier Pham Minh Chinh mantuvo reuniones de trabajo con funcionarios y empresarios de diversos países y asistió a foros económicos y empresariales.

En esta ocasión, Vietnam y los tres países firmaron más de diez acuerdos de cooperación en áreas específicas.



Mientras, empresas vietnamitas y extranjeras también rubricaron tratados de cooperación para promover el comercio y la inversión en el futuro. Estos son los primeros documentos que materializan el nuevo marco de la asociación estratégica entre Vietnam y los tres mencionados países.



A través de programas y proyectos específicos, Vietnam y los tres países no solo explotan con mayor profundidad áreas de cooperación tradicionales, sino que también promueven nuevas áreas de cooperación como: minería, exploración, explotación y refinación de petróleo, energía, agricultura, ciencia, tecnología, innovación, transformación digital, aviación, turismo e intercambio entre pueblos.



Por otro lado, Pham Minh Chinh pronunció discursos sobre política, participó en las actividades culturales y visitó las bases socioeconómicas en los tres países, y también conversó con los connacionales residentes en estos países .



En cuanto a la Cumbre del G20, el premier sostuvo discursos importantes en las sesiones de trabajo, presentando así las propuestas para impulsar el desarrollo rápido y sostenible, por la paz, la amistad, la cooperación y el progreso en el mundo.



Al asistir a esa Cumbre, Vietnam ha contribuido a un evento internacional muy importante, en línea con su política exterior de ser un miembro activo y responsable de la comunidad internacional, subrayó Le Hoai Trung.



En el marco del evento, Pham Minh Chinh se reunió con más de 30 líderes de los países y organizaciones internacionales para intercambiar medidas destinadas a promover las relaciones bilaterales.



El viaje de trabajo del primer ministro a Kuwait, Argelia y Sudáfrica fue un éxito. Sus resultados constituyen una base importante, un motor y una fuente de inspiración, contribuyendo a que los Ministerios, las ramas y las localidades de todo el país sigan materializando su determinación y aspiraciones de desarrollo, atrayendo la mayor cantidad de recursos internacionales para contribuir a los objetivos de desarrollo del país en la nueva era./.