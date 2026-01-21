Gia Lai intensifica la divulgación de las nuevas normativas pesqueras

La provincia vietnamita de Gia Lai ha intensificado la divulgación y sensibilización sobre la prevención y lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés), considerándolo como una tarea prioritaria.



Guardias fronterizos en Gia Lai inspeccionan los dispositivos de rastreo de embarcaciones en barcos pesqueros. Foto: VNA

Según el Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente, tras varios años de implementación coordinada de soluciones, la labor de combate contra la pesca IUU en la localidad ha logrado resultados positivos.Actualmente, toda la provincia cuenta con 5.744 embarcaciones pesqueras registradas, el 100 % de las cuales han sido actualizadas en el sistema VNFishbase y cuentan con licencias de explotación. Las embarcaciones que no reúnen las condiciones para operar han sido prohibidas de faenar y se encuentran bajo una estricta supervisión.Al considerar la divulgación como una solución fundamental, la Junta de Gestión de los Puertos Pesqueros de la provincia de Gia Lai ha fortalecido la difusión de las nuevas disposiciones del Decreto n.º 301/2025/ND-CP, que modifica y complementa las disposiciones sobre sanciones administrativas en el ámbito de la explotación pesquera.La divulgación se centra en las infracciones más frecuentes cometidas por los pescadores, tales como no registrar los diarios de pesca, retirar o interrumpir la conexión de los dispositivos de monitoreo de trayectorias, faenar en zonas no autorizadas y comerciar productos pesqueros de origen ilegal.Las actividades de divulgación se llevan a cabo de manera diversa, a través del sistema de radiodifusión interna, las redes sociales y directamente en los puertos pesqueros durante las operaciones de salida y entrada de las embarcaciones.Paralelamente a la labor de divulgación, la Subdirección de Pesca de la provincia de Gia Lai ha desplegado de forma coordinada medidas de supervisión e inspección.El centro de monitoreo de embarcaciones pesqueras mantiene guardias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para detectar oportunamente las embarcaciones que pierden conexión o presentan trayectorias anómalas; al mismo tiempo, se refuerzan las inspecciones de licencias de explotación, diarios de pesca, el control de capturas y las actividades de entrada y salida de los puertos.Asimismo, las autoridades funcionales apoyan a los pescadores en la corrección de infracciones, orientan la regularización de la documentación y la reparación o restablecimiento de los dispositivos de monitoreo, con el fin de limitar la reincidencia.Muchos propietarios de embarcaciones consideran que los nuevos niveles de sanción establecidos en el Decreto n.º 301/2025/ND-CP tienen un efecto disuasorio suficiente, contribuyendo a elevar la conciencia de cumplimiento de la ley entre los pescadores.Con el fin de apoyar a los pescadores, desde octubre de 2025 la provincia de Gia Lai ha puesto en funcionamiento un sistema inteligente de alertas automáticas, que notifica oportunamente cuando una embarcación cruza los límites permitidos o pierde conexión durante un período prolongado.Asimismo, la provincia ha implementado el diario electrónico de pesca para más de 3.000 embarcaciones de 12 metros de eslora o más, avanzando progresivamente en la transparencia de las actividades pesqueras y contribuyendo a prevenir las infracciones y a levantar la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea./.