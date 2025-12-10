General camboyano: Región Militar 9 de Vietnam es un símbolo de la solidaridad bilateral

Can Tho, Vietnam (VNA)- El general Sao Sokha, comandante de la Gendarmería y subcomandante en jefe de las Reales Fuerzas Armadas de Camboya (RCAF), destacó el papel simbólico de la Región Militar 9 de Vietnam en la solidaridad entre ambos países.

Sokha concedió una entrevista a los medios de comunicación durante la ceremonia de celebración del 80.º aniversario del día tradicional de las fuerzas armadas de la Región Militar 9 (10 de diciembre de 1945-2025) en la ciudad de Can Tho el 8 de diciembre.



Al evaluar la relación entre el Ejército Popular de Vietnam y las RCAF, el general Sokha enfatizó que se trata de una amistad de larga data, forjada y nutrida durante momentos difíciles de la historia, desde las luchas por la independencia nacional hasta la lucha contra el régimen genocida de Pol Pot.



Afirmó que los lazos geográficos, históricos y humanos entre los dos países vecinos han sentado una base sólida para el continuo fortalecimiento de esta relación, permitiendo que ambos pueblos convivan en paz y desarrollo.



En cuanto al papel de la Región Militar 9, el funcionario afirmó que, durante el proceso de desarrollo militar para salvaguardar la independencia de cada nación, las fuerzas armadas de la Región Militar 9 han brindado una asistencia significativa y práctica a la RCAF. Este apoyo incluye capacitación de personal, intercambio de delegaciones y de información, así como financiación y equipo técnico.



Dada su ubicación geográfica junto a Camboya, señaló Sao Sokha, la Región Militar 9 es un símbolo vívido de la especial solidaridad y la estrecha amistad entre ambos países y sus ejércitos.



Además de la cooperación en defensa, también expresó su profundo interés en colaborar para proteger los recursos naturales y promover el desarrollo sostenible en la cuenca del río Mekong.



Señaló que el río Mekong, que se extiende a lo largo de 4.000 km a través de seis países, desde su curso superior en China, pasando por Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y, finalmente, el delta del Mekong en Vietnam, aporta un enorme valor a la agricultura, el transporte fluvial, la economía y la cultura de las comunidades que viven a lo largo de sus orillas.



Por lo tanto, los países deben cooperar para proteger todos estos recursos naturales, no solo para la generación actual, sino también para las futuras, enfatizó./.