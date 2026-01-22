Gas natural emerge como puente clave hacia el cero neto para 2050

Panorama del taller (Foto: VNA)

Los expertos de la industria enérgica se reunieron hoy en Hanoi en un taller científico organizado por la Asociación de Energía Limpia de Vietnam (VCEA), centrado en cómo el gas natural puede impulsar una producción industrial más ecológica y ayudar al país a alcanzar su objetivo de cero emisiones netas para 2050.



En su discurso inaugural, el presidente de la VCEA, Mai Duy Thien, describió la transición ecológica como una tendencia inevitable y una necesidad apremiante en el contexto que regulaciones ambientales se vuelven cada vez más estrictas.



Para Vietnam, la transición de un modelo de crecimiento dependiente de los combustibles fósiles hacia prácticas ecológicas es esencial para cumplir con los compromisos internacionales, salvaguardar la seguridad energética y fortalecer la competitividad económica, afirmó.



Las proyecciones muestran que las necesidades energéticas de Vietnam aumentarán hasta 2050, especialmente en la industria, el consumo doméstico y los servicios, poniendo a prueba los límites del sistema de suministro actual y las estrategias de reducción de emisiones. Como uno de los países más vulnerables al clima del mundo, Vietnam enfrenta daños económicos anuales proyectados por los impactos climáticos equivalentes a aproximadamente el 3% de su Producto Interno Bruto. Lo que está en juego hace inevitable una transformación rápida y decisiva hacia un modelo energético más limpio y resiliente.



Nguyen Khac Quyen, subdirector del Instituto de Estrategia y Política para la Industria y el Comercio de Vietnam, presentó una hoja de ruta detallada para la implementación del gas natural en la industria de 2025 a 2035. En consecuencia, el gas natural seguirá siendo un combustible de transición vital, ya que la producción nacional de gas tiende a la baja mientras que la demanda de los sectores eléctrico e industrial aumenta de forma constante.



La producción de gas de los 26 yacimientos de Vietnam alcanzó su punto máximo entre 2010 y 2015, seguido de una fuerte caída a partir de 2016. Durante el período 2021-2025, los volúmenes anuales oscilaron entre 5,95 y 8,08 mil millones de metros cúbicos.



Para cubrir la creciente brecha, el país ha incrementado drásticamente las importaciones de gas natural licuado (GNL). El primer envío llegó a la terminal de Thi Vai en julio de 2023, lo que marcó un reequilibrio fundamental, pasando de un abastecimiento predominantemente nacional a una cartera diversificada de suministros locales e importados. Un hito se produjo en enero de 2026, cuando la empresa estatal PV Gas firmó su primer acuerdo de suministro de GNL a largo plazo con la firma británica Shell, sentando una base más sólida para volúmenes fiables a medio y largo plazo.



A pesar de estos avances, los participantes también señalaron los obstáculos persistentes, como la disminución de las reservas locales, la creciente dependencia del GNL importado, la infraestructura de gas y GNL subdesarrollada y fragmentada, y los marcos regulatorios que se quedan atrás en el ritmo de expansión del mercado.



El taller generó consenso en torno a una estrategia de gas natural que destaca la estabilidad y la flexibilidad, estrechamente vinculada a los proyectos de conversión de GNL en energía, un uso industrial más amplio más allá de la generación de electricidad y la disposición a incorporar alternativas con menores emisiones, como el gas verde y el hidrógeno.



Las recomendaciones clave se centraron en la planificación integrada de la infraestructura de gas, electricidad y parques industriales, la adopción de modelos de suministro flexibles como gasoductos directos, instalaciones satélite de GNL y centros energéticos integrados, junto con el reconocimiento formal de la infraestructura de gas como crucial en las zonas industriales y económicas. Estas medidas deben estar respaldadas por mecanismos de asociación público-privada (APP) y acuerdos de suministro de gas a largo plazo para garantizar un suministro seguro y viable./.