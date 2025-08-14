Garantía de derechos humanos es una política consistente de Vietnam, declara portavoz

Hanoi (VNA)- Proteger y promover los derechos humanos es una política consistente de Vietnam, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, al responder a los periodistas sobre la postura del país ante el informe anual publicado el 12 de agosto por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre ese tema.



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. Foto: An Dang - VNA



En una rueda de prensa ordinaria de la Cancillería en Hanoi, la funcionaria dijo: "Lamentamos que el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos no refleje los logros y avances de Vietnam en la protección de esa potestad. El documento continúa ofreciendo evaluaciones no objetivas, basadas en información inexacta y no verificada sobre la situación real en Vietnam".



Nuestro país siempre considera a las personas como el centro y el motor impulsor del proceso de Doi Moi (Renovación) y del desarrollo nacional, patentizó, y reforzó que el Partido y el Estado se esfuerzan por mejorar la vida y los derechos de los pobladores, sin dejar a nadie atrás.



Los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos están consagrados en la Constitución de Vietnam, protegidos y promovidos por documentos legales específicos, y se aplican en la práctica, recalcó.



"Vietnam está dispuesto a mantener un diálogo franco con Estados Unidos sobre los asuntos en los que existen diferencias, con un espíritu constructivo, para fortalecer el entendimiento mutuo y contribuir así positivamente al desarrollo de la Asociación Estratégica Integral para la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible", subrayó la vocera./.