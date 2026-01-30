Gala de la Copa de la Victoria 2025 honra la excelencia deportiva de Vietnam

La novena edición de la Gala de la Copa de la Victoria 2025, el premio deportivo más prestigioso de Vietnam, se celebró la víspera en Hanoi, reuniendo a la comunidad deportiva nacional para reflexionar sobre un año de dedicación, resiliencia y logros excepcionales.



El futbolista Nguyen Dinh Bac fue nombrado Atleta Joven del Año. Foto: Minh Quyet - VNA

Los ganadores fueron seleccionados por un comité de 17 miembros, compuesto por altos funcionarios deportivos, expertos y periodistas, a través de un proceso de votación transparente, cuyos resultados fueron anunciados en vivo durante la ceremonia.



En su discurso, el director de la Autoridad Deportiva de Vietnam, Nguyen Danh Hoang Viet, destacó que la gala se desarrolló en un ambiente lleno de emoción, celebrando el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y en vísperas del Tet (Año Nuevo Lunar) de 2026.



Con un total de 11 categorías, la Copa de la Victoria sigue cumpliendo su misión de reconocer a los atletas y equipos más destacados de 2025, especialmente a aquellos que dejaron una marca imborrable en los XXXIII Juegos del Sudeste Asiático (SEA Games 33).



El futbolista Nguyen Dinh Bac fue nombrado Atleta Joven del Año, gracias a una temporada sobresaliente que lo llevó a ganar el Balón de Oro de Vietnam 2025, convertirse en el máximo goleador de la Copa Asiática sub-23 de 2026 y desempeñar un papel clave en las victorias de la selección sub-22 de Vietnam en los SEA Games 33 y en la Copa del Sudeste Asiático 2025.

Por su parte, la tiradora Trinh Thu Vinh fue galardonada como Atleta Femenina del Año, después de ganar medallas de oro y bronce en competiciones asiáticas, además de lograr cuatro oros en los SEA Games 33. Ha Minh Thanh recibió el título de Atleta Masculino del Año, por sus victorias en la Copa Asiática y sus récords en los juegos regionales.



El surcoreano Kim Sang Sik fue reconocido como Experto Extranjero del Año, por su liderazgo en el fútbol vietnamita, que logró un histórico triplete regional, mientras que Duong Hoang Long fue elegido Entrenador del Año por su éxito con la selección nacional de karate.



La selección masculina de fútbol sub-22 de Vietnam fue designada como el Equipo del Año, tras su impresionante campaña en los SEA Games 33, donde se alzó con la medalla de oro. Además, la paranadadora Vi Thi Hang recibió el premio de Atleta con Discapacidad del Año.



Con una bolsa total de premios de 750 millones de VND (alrededor de 29.000 USD), la Copa de la Victoria 2025 reafirma su posición como el galardón deportivo más importante de Vietnam, celebrando una vez más la excelencia deportiva del país./.