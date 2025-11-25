Fundación de Becas Lotte apoya a estudiantes destacados de Vietnam

Seúl (VNA) – La Fundación de Becas Lotte anunció hoy que había otorgado becas por un valor de 45 mil dólares a 100 estudiantes de 10 universidades de Vietnam.



Estudiantes que reciben becas Lotte 2025. (Fuente: VNA)



La fundación seleccionó a los beneficiarios tras una revisión final basada en las recomendaciones de las escuelas propuestas por el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam, antes de considerar y tomar la decisión definitiva.



Los 100 estudiantes premiados, procedentes de cinco universidades en Ciudad Ho Chi Minh y cinco en Hanoi, recibieron cada uno una beca valorada en 450 dólares. El financiamiento total para el programa de becas de 2025 asciende a 44 mil 800 dólares, elevando el apoyo acumulado de Lotte para estudiantes vietnamitas a alrededor de 1,1 mil millones de dólares.



Desde 2008, la Fundación de Becas Lotte ha buscado talentos destacados en el Sudeste Asiático, ayudando a los estudiantes a desarrollarse como futuros líderes globales. Actualmente, la Fundación respalda a estudiantes sobresalientes en cuatro países: Vietnam, Indonesia, Camboya y Filipinas.



Jang Hye Seon, directora de la Fundación de Becas Lotte, afirmó que, al concentrar el apoyo en estudiantes vietnamitas, su entidad espera que los beneficiarios no solo se esfuercen por convertirse en líderes en Vietnam, sino que también persistan en sus estudios con dedicación y aspiren a convertirse en líderes globales./.