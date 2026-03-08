Funcionarios polivalentes impulsan la administración digital en Ciudad Ho Chi Minh

Los funcionarios y empleados públicos de la comuna de Thai My (Ciudad Ho Chi Minh) procesan documentos administrativos para ciudadanos. (Fuente: VNA)

La implementación del modelo de gobierno local de dos niveles en Ciudad Ho Chi Minh exige que los cuadros y funcionarios desempeñen varias funciones y sean hábiles en el entorno digital para mejorar la eficiencia operativa y responder a las exigencias de la gestión urbana inteligente.

Tras más de siete meses de funcionamiento del nuevo modelo, la urbe se encuentra en una situación contradictoria de “exceso y carencia” de funcionarios a nivel comunal. Según el Departamento de Asuntos Internos, existe un exceso de aproximadamente 1.052 funcionarios, pero al mismo tiempo una carencia de 935 personas en 27 puestos de trabajo, lo que impide nuevas contrataciones y obliga a reasignar y reorganizar el personal desde las unidades con excedentes hacia las deficitarias.

Desde finales de 2025, los barrios y comunas han puesto en marcha soluciones flexibles, como la redistribución interna, la rotación entre distintos sectores y el refuerzo de la formación y la capacitación, a fin de satisfacer unas demandas laborales cada vez mayores.

Aunque el aparato administrativo se ha estabilizado en términos generales, la presión de trabajo sobre los funcionarios de base sigue siendo elevada, especialmente en zonas densamente pobladas o con características particulares, donde cada funcionario suele asumir múltiples tareas simultáneamente.

La práctica demuestra que el fuerte aumento del volumen de trabajo en el contexto de la transformación digital plantea exigencias cada vez mayores en materia de competencias tecnológicas, capacidad de autoaprendizaje y espíritu proactivo. Solo en enero de 2026, la ciudad tramitó más de 400.000 expedientes administrativos. A pesar de que la tasa de resolución dentro del plazo fue alta, los funcionarios continúan enfrentando limitaciones técnicas e infraestructurales, lo que les obliga a actuar con flexibilidad para no afectar los derechos e intereses de la ciudadanía.

Más allá de la presión profesional, la satisfacción de los ciudadanos y las empresas se considera el principal indicador para evaluar la eficacia del aparato administrativo. El sentido de responsabilidad, la actitud de servicio dedicado y las competencias digitales se reconocen como la “clave” para que la nueva generación de funcionarios cumpla adecuadamente sus tareas en las nuevas condiciones.

La polivalencia y la multitarea de los funcionarios no solo contribuyen a mejorar la calidad del servicio público, sino que también ayudan a desbloquear recursos para el desarrollo socioeconómico. En 2025, numerosas comunas y barrios superaron ampliamente los objetivos de recaudación presupuestaria, lo que pone de relieve el papel crucial de un cuerpo de funcionarios dinámico en la mejora del entorno de inversión y el impulso de las actividades productivas y comerciales.

Funcionarios polivalentes y competentes en habilidades digitales y cercanos al servicio se están consolidando como eslabones fundamentales para que Ciudad Ho Chi Minh avance con rapidez hacia una administración moderna, verdaderamente orientada al servicio del pueblo./.