Funcionario vietnamita resalta desarrollo sostenido de nexos Vietnam-China

El continuo fortalecimiento y desarrollo de las relaciones entre Vietnam y China se alinea con los intereses fundamentales y a largo plazo de ambos pueblos, y reviste una importancia crucial para el desarrollo sostenible de los dos países, así como para la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo, afirmó el cónsul general de la nación indochina en la ciudad de Chongqing, Bui Nguyen Long.



Un acto se celebró en Chongqing para conmemorar el 76.º aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticos entre Vietnam y China (18 de enero). Foto: VNA



En un acto para celebrar el 76.º aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticos entre Vietnam y China (18 de enero), Nguyen Long destacó los hitos significativos en las relaciones bilaterales en más de siete décadas. Recordó los años en que los dos pueblos se mantuvieron unidos, apoyándose mutuamente en la causa revolucionaria de la liberación nacional y el desarrollo de cada país; al tiempo que resaltó la profunda amistad de "camaradas y hermanos" entre ambas naciones.



En cuanto a los nexos con Chongqing, dijo que la cooperación entre las localidades vietnamitas y la ciudad china, especialmente en economía, comercio e inversión, ha experimentado un sólido crecimiento. Vietnam es el principal socio comercial de Chongqing en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El diplomático sugirió que ambas partes continúen trabajando estrechamente para promover los intercambios amistosos y la cooperación mutuamente beneficiosa, garantizando un desarrollo sólido, estable, sostenible y eficaz en el futuro.



En el marco de la celebración, Nguyen Long también presentó a los amigos en Chongqing el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, enfatizando su importancia, contexto, orientaciones, objetivos generales, tareas específicas y soluciones innovadoras para guiar al país hacia una nueva era.



Por su parte, Wang Wen, directora de la Oficina de Relaciones Exteriores de Chongqing, felicitó al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. Elogió que este es un evento político significativo que marca una nueva etapa de desarrollo para el país indochino con importantes orientaciones estratégicas. El objetivo es promover de forma integral y coordinada el proceso de renovación, fortalecer la unidad nacional, garantizar la estabilidad sociopolítica, impulsar vigorosamente el desarrollo socioeconómico y mejorar la vida material y espiritual del pueblo, en aras de avanzar con firmeza en la senda del socialismo.



Expresó su confianza en que, bajo el sabio liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, el país continuará alcanzando nuevos y mayores logros, implementando con éxito la Resolución del XIV Congreso.



Wang Wen aseveró que, durante los últimos 76 años, Vietnam y China han superado desafíos para fortalecer sus relaciones, adquiriendo valiosas experiencias. Bajo la guía estratégica de los principales líderes de ambos Partidos y países, los nexos bilaterales han entrado en una nueva era.



La funcionaria confirmó que las autoridades de Chongqing valoran altamente su relación con las localidades vietnamitas, señalando que esos vínculos se desarrollan y profundizan continuamente.



En el futuro, remarcó que la Oficina de Relaciones Exteriores de Chongqing continuará coordinando estrechamente con el Consulado General de Vietnam en la urbe para implementar eficazmente el entendimiento común de los líderes de alto nivel de ambos Partidos y países, elevando los lazos entre Chongqing y las localidades vietnamitas a nuevas alturas, en pos de contribuir de forma práctica a la construcción de la comunidad de futuro compartido de importancia estratégica./.